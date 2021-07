Utilisé et amélioré – L’Express Financier

Jusqu’en 2019, la plupart des smartphones d’occasion achetés se situaient dans la fourchette de prix de Rs 8 000 à Rs 11 000.

Comme la majorité des Indiens sont restés, ont travaillé et étudié à domicile l’année dernière, le besoin de smartphones est monté en flèche. Cela a particulièrement donné un coup de fouet au marché des smartphones d’occasion et reconditionnés – à partir d’un taux de croissance annuel de 17% avant la pandémie, ce segment a enregistré une croissance de 23% en CY20, selon les données de Techarc. Selon IDC, en 2019, environ 30 à 35 millions d’unités de smartphones d’occasion ont été expédiées, tandis qu’en 2020, ce chiffre est passé à 45 millions d’unités.

Techarc estime en outre que seulement 35% du marché global des smartphones d’occasion (y compris reconditionnés) est actuellement organisé. Outre les grandes places de marché telles qu’Amazon, Flipkart et OLX, plusieurs nouveaux acteurs tels que MobiGarage sont entrés dans cet espace. Ces entreprises étendent leurs réseaux de distribution et se concentrent sur des offres de qualité et à valeur ajoutée pour attirer les consommateurs à la recherche d’options de smartphones abordables en ces temps.

Demande renouvelée

QuikrBazaar et OLX ont tous deux constaté une augmentation de l’intérêt des consommateurs pour les smartphones d’occasion sur leurs sites respectifs en 2020. « Au cours de la première vague, le nombre de demandes pour les téléphones d’occasion a augmenté de 61 %, et l’offre a également bondi de 76 %. », déclare Sunny Kataria, responsable de l’excellence commerciale, OLX Inde.

Yaantra, une plate-forme en ligne qui répare et revend des smartphones, affirme que son chiffre d’affaires a augmenté de 40 % au quatrième trimestre de l’exercice 21, par rapport au troisième trimestre de l’exercice 21. Le marché est plus important dans les villes de niveau II et III que dans les villes de niveau I, note Jayant Jha, co-fondateur et PDG de Yaantra. La plate-forme a enregistré une augmentation de 70% du nombre de personnes optant pour des options de financement au quatrième trimestre de l’exercice 21, par rapport au troisième trimestre de l’exercice 21.

PhoneCash, sa plate-forme en ligne basée sur l’apprentissage automatique où les téléphones peuvent être vendus, a connu une croissance de 25 % pendant la pandémie. Yaantra fournit également des smartphones remis à neuf à un réseau de magasins de vente au détail hors ligne, et actuellement, ce réseau s’étend sur 35 000 magasins dans 200 villes à travers l’Inde. « Notre objectif est de créer une marque de qualité dans le segment des smartphones d’occasion, tout en les rendant plus abordables », ajoute Jha.

MobiGarage, une autre plateforme de commerce électronique pour les téléphones reconditionnés, a connu une augmentation exponentielle du nombre de clients ainsi que des revenus depuis la pandémie. Pulkit Kapoor, son co-fondateur, affirme que la société a étendu sa livraison en ligne à 30 villes au cours des six derniers mois. “Nous prévoyons d’ajouter 50 villes supplémentaires dans les prochains mois.” MobiGarage prévoit de créer sa propre marque de smartphones reconditionnés dans les prochains mois.

Jusqu’en 2019, la plupart des smartphones d’occasion achetés se situaient dans la fourchette de prix de Rs 8 000 à Rs 11 000. Cependant, pendant la pandémie, il y a eu un changement dans le type et les prix des smartphones achetés, car les consommateurs cherchent à acheter des appareils durables pour des cas d’utilisation spécifiques liés au travail et à l’apprentissage. « Depuis l’année dernière, les consommateurs sont prêts à payer des prix plus élevés pour des smartphones dotés de meilleures fonctionnalités. La fourchette de prix de Rs 10 000 à Rs 15 000 est en demande », ajoute Kataria. Même les smartphones d’occasion haut de gamme comme ceux d’Apple et de OnePlus – au prix de Rs 25 000 et plus – sont en demande et représentent un tiers de l’ensemble des smartphones d’occasion achetés sur OLX.

Développer le marché

Le segment reconditionné a été confronté à une crise d’approvisionnement, car tous les smartphones d’occasion sont d’origine locale. Glen Cardoza, analyste de recherche principal, Counterpoint Research, déclare que si le gouvernement assouplit les règles sur l’importation de smartphones d’occasion, “cela peut résoudre le problème d’approvisionnement dans le pays”.

La hausse des ventes de nouveaux smartphones premium est également une bonne nouvelle pour le marché des smartphones reconditionnés et d’occasion. « La part des téléphones haut de gamme sur le marché global des smartphones est passée de 5 % avant la pandémie à 9 % au cours de la dernière année », a déclaré Faisal Kawoosa, fondateur de Techarc. Considérant qu’en moyenne, un smartphone est utilisé pendant environ trois à quatre ans, tous ces téléphones premium seront réinjectés sur le marché des smartphones d’occasion.

Kawoosa note que l’adoption du modèle de regroupement d’appareils, où ces plates-formes collaborent avec les opérateurs de télécommunications, pourrait aider le marché à se développer davantage.

La plupart des marchés proposent des « ajouts de valeur » pour atténuer les inquiétudes des consommateurs concernant l’achat de téléphones d’occasion. La disponibilité d’EMI sans frais, de garantie, de remises, de livraison à domicile, d’options de démonstration et d’offres de rachat “sont devenues des moteurs de confiance majeurs”, a déclaré le porte-parole de QuikrBazaar.

En fin de compte, maintenir le prix de vente moyen bas est ce qui aidera ces plates-formes à rester à flot, selon les analystes. Ceci est particulièrement crucial, étant donné que le JioPhone Next de Reliance, parmi les smartphones 4G les plus abordables en Inde, devrait être lancé le 10 septembre 2021, à un prix qui sera probablement inférieur à 5 000 roupies.

