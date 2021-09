Utiliser $BTC, $ETH ou $DOGE pour payer les tickets de stationnement ? Bientôt en Belgique

Une startup de stationnement numérique basée en Belgique a introduit un support de paiement par crypto-actifs pour les tickets de stationnement.

Selon un rapport de Cointelegraph, une startup à croissance rapide nommée Seety a lancé une fonctionnalité de paiement crypté pour les utilisateurs d’Anvers et de Bruxelles. Les utilisateurs du service peuvent désormais payer des frais de stationnement avec Bitcoin, en plus d’Ethereum, Bitcoin Cash, Dogecoin, Litecoin, DAI et USD. Plutôt que de payer directement le stationnement, les utilisateurs échangent des cryptos en échange de crédits Seety via l’application numérique de l’entreprise.

Le rapport affirme que les utilisateurs peuvent payer en crypto sans frais ni frais supplémentaires. L’application Seety a une base d’utilisateurs déclarée de plus de 355 000 en Belgique et aux Pays-Bas, et elle devrait générer plus de 400 000 euros d’activité d’ici la fin de l’année et 2 millions d’ici la fin de 2022.

Seety affirme que l’acceptation des crypto-actifs ouvre la voie à une plus grande adoption des microtransactions dans la vie quotidienne. La société s’attend à ce que l’utilisation de la cryptographie pour payer le stationnement continue de croître à mesure que les actifs numériques gagnent en popularité dans le monde entier.

L’application Seety se présente comme permettant aux utilisateurs en Belgique de trouver les zones de stationnement les moins chères et d’éviter de payer des amendes avec un processus simpliste qui prend “deux clics”. L’application a étendu son accès à plus d’une centaine de villes et municipalités néerlandaises et est disponible en téléchargement sur iOS et Android.

