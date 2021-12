Utiliser deux pilotes débutants chez Haas « comme avoir des enfants »

Le patron de Haas, Guenther Steiner, a comparé le fait d’avoir deux pilotes débutants à gérer au cours de la saison 2021 à «avoir des enfants».

La formation américaine a rendu très claire son ambition, ou son absence, pour la campagne 2021 en annulant effectivement la saison dans son intégralité avant même de boucler un tour de course.

Haas a décidé d’adopter cette approche afin de se concentrer complètement sur la saison 2022, lorsque de nouvelles réglementations généralisées entreront en vigueur et produiront une toute nouvelle itération des voitures de Formule 1.

Haas ne tenant pas compte de la campagne 2021 en termes de performances et de points de la voiture, ils ont utilisé les 12 derniers mois pour sangler non pas un, mais deux pilotes débutants sous la forme de Mick Schumacher et Nikita Mazepin qui ont tous deux été retenus pour la saison 2022.

Le duo a fini par créer son propre divertissement à l’arrière de la grille, s’affrontant régulièrement sur la piste et échangeant des mots sévères à travers les médias.

Et jouer le rôle d’arbitre, de père et de pacificateur a été Steiner, qui a clairement indiqué que cette approche consistant à employer deux recrues n’est pas venue sans défis tout au long de l’année.

« Combien de temps avez-vous ? » Steiner a plaisanté lorsque des journalistes l’ont interrogé sur les défis auxquels il a été confronté en tant que directeur d’équipe.

« Je pense qu’il y a beaucoup à apprendre. La façon la plus simple de l’expliquer, c’est comme avoir des enfants.

« Je ne dis pas que ce sont des enfants, mais tout est nouveau pour eux. Je dois apprendre à travailler avec eux.

« Normalement, si vous avez un jeune et un aguerri, ça passe automatiquement.

« Mais parfois, je devais voir comment nous gérons tout le mieux en ayant deux gars, qui sont très nouveaux en Formule 1.

« C’était une expérience. Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès au cours de l’année avec les deux, donc c’est une bonne chose, mais c’était une expérience.