Utiliser la technologie pour améliorer l’expérience des étudiants • CDN ⋆ 10z viral

L’apprentissage mixte n’est pas un phénomène nouveau, comme de nombreux enseignants le savaient même avant la pandémie. Il y a eu plusieurs cas d’enseignants essayant d’intégrer le modèle dans leur enseignement en classe. Par exemple, certains enseignants utilisaient des outils numériques et des ressources Web dans leur pédagogie et leur programme.

Néanmoins, l’apprentissage mixte n’a jamais semblé être une nécessité pour différents niveaux d’apprentissage. Mais, les développements récents de la technologie éducative ont inspiré des changements. De plus, la pandémie a forcé les enseignants à utiliser ce modèle au cours des 18 derniers mois. En conséquence, les experts soutiennent que le système éducatif ne redeviendra pas ce qu’il était.

Quelle est la différence entre l’apprentissage hybride et l’apprentissage mixte ?

De nombreuses écoles ont adopté un modèle d’apprentissage hybride en réponse à la pandémie. Cependant, de nombreuses personnes ont souvent confondu l’apprentissage hybride et l’apprentissage mixte, car les deux utilisent la technologie éducative pour fonctionner efficacement.

Qu’est-ce que l’apprentissage hybride ?

L’apprentissage hybride est une approche d’apprentissage dans laquelle certains apprenants assistent au cours en personne tandis que d’autres rejoignent le cours virtuellement depuis leur domicile. Dans ce modèle, les enseignants enseignent aux étudiants en personne et à distance simultanément à l’aide d’outils technologiques éducatifs tels que la vidéoconférence.

Dans d’autres cas, l’apprentissage hybride implique un apprentissage asynchrone. Ici, l’apprentissage implique des éléments tels que des exercices en ligne et des instructions vidéo préenregistrées pour soutenir les sessions en classe en personne. Les classes hybrides bien structurées combinent généralement les meilleurs éléments d’apprentissage en ligne et en personne, même si elles rendent l’éducation plus accessible à de nombreux apprenants.

Si vous avez essayé d’apprendre l’espagnol en ligne, vous devez avoir rencontré ce modèle d’apprentissage. Certains sites Web proposent des professeurs d’espagnol pour les débutants qui utilisent diverses approches pour rendre votre expérience d’apprentissage inégalée.

Qu’est-ce que l’apprentissage mixte ?

L’apprentissage mixte est une approche éducative qui fusionne du matériel éducatif en ligne et des opportunités d’interaction en ligne avec des approches de classe standard basées sur la localisation. Cette approche d’apprentissage nécessite la présence physique de l’apprenant et de l’enseignant. De plus, cela implique certains éléments de contrôle de l’étudiant sur le lieu et le temps.

Cependant, comme l’apprentissage mixte dépend des circonstances, il n’existe pas de définition universelle et globale. Par exemple, dans les cas d’apprentissage en ligne, les méthodes de classe basées sur la localisation peuvent être remplacées par des webinaires rendant le processus d’apprentissage plus pratique et personnalisé.

En conséquence, les experts affirment que l’apprentissage mixte favorise la personnalisation du processus d’apprentissage en ligne en intégrant les meilleures fonctionnalités de l’apprentissage en personne et des méthodes d’apprentissage en ligne. Par exemple, il élargit l’expérience de l’apprenant en encourageant l’apprentissage à tout moment et en tout lieu, en redéfinissant le rôle du tuteur.

Lorsque vous appliquez l’apprentissage mixte à l’apprentissage en ligne, cela dépend des circonstances, mais implique les éléments suivants :

Une partie de l’apprentissage se fait en ligne. Ici, l’élève gère son rythme d’apprentissage. L’autre partie est l’apprentissage dirigé par un instructeur. Cette partie est réalisée à travers des webinaires permettant aux apprenants de s’engager à distance.

En fin de compte, l’apprentissage mixte crée une plate-forme d’apprentissage en ligne et dirigée par un instructeur pour se compléter dans un environnement d’apprentissage intégré.

Pourquoi l’apprentissage mixte ?

Les avantages associés à l’apprentissage mixte ont inspiré la transition vers l’apprentissage mixte. Cette approche d’apprentissage a également largement bénéficié des innovations pédagogiques et technologiques.

Voici quelques avantages notables de l’apprentissage mixte pour les apprenants et les organisations enseignantes :

L’apprentissage mixte offre aux apprenants un environnement d’apprentissage flexible et pratique. Par exemple, il permet aux apprenants de contrôler leur rythme d’apprentissage et d’assister aux cours à distance. Selon des études, l’apprentissage mixte permet aux apprenants d’avoir une compréhension plus large du contenu du cours. Il soutient également l’apprentissage social car il permet aux apprenants d’interagir avec les enseignants et les autres apprenants. L’apprentissage mixte permet de réduire les coûts associés à l’apprentissage en face à face. Par exemple, les étudiants qui apprennent l’espagnol en ligne n’ont pas à se soucier des frais d’hébergement et de voyage. Les enseignants ont plus d’outils d’enseignement à choisir. Par exemple, ils peuvent tirer parti des méthodes d’apprentissage en ligne telles que la gamification et les webinaires pour rendre leurs cours plus efficaces. Il est plus facile de suivre les étudiants qui n’ont pas terminé leur formation.

Quelques inconvénients à éviter lors de l’utilisation de l’apprentissage mixte

La plupart des établissements d’enseignement ont adopté l’apprentissage mixte pendant la pandémie. Des études ont confirmé que la plupart de ces institutions continueront à utiliser cette méthode d’apprentissage à l’avenir.

Cependant, ils doivent être conscients de certains inconvénients à l’avenir :

Le défi le plus important que les établissements devraient éviter est d’investir dans un système de gestion de l’apprentissage qui ne répond pas à leurs besoins. Ils doivent également se rappeler que les cours qui se déroulent parfaitement dans des salles de classe en personne peuvent ne pas fonctionner automatiquement dans un environnement d’apprentissage en ligne. Si vous passez d’un apprentissage exclusivement en face à face, vous devez prendre votre temps pour introduire l’apprentissage mixte dans votre apprentissage. Commencez lentement et évaluez vos forces et vos faiblesses au fur et à mesure que vous grandissez. Il est également essentiel de donner à vos apprenants le temps de s’adapter à la nouvelle façon d’apprendre.

Technologies et outils utilisés dans l’apprentissage mixte

Lors de la planification de votre programme d’apprentissage mixte, vous devez tenir compte de diverses technologies. Ils comprennent:

Portfolios électroniques Simulations, mondes virtuels et jeux Mise en favoris des réseaux sociaux Contes numériques Blogs et wikis Manuels numériques Conférence Web

La chose essentielle à retenir est que l’apprentissage mixte utilise les forces des approches d’apprentissage traditionnelles et en ligne pour offrir aux apprenants une expérience plus immersive.