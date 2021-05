Utiliser le droit pénal pour cibler Trump et sa famille ⋆ .

par Martin Armstrong, Armstrong Economics:

AG Letitia James a révélé que son enquête sur l’organisation Trump était passée d’une enquête civile à une enquête criminelle. C’est ainsi que la loi est utilisée pour abuser des gens et cela est fait pour essayer d’empêcher Trump de se présenter en 2024 ou l’un de ses proches. Le mot est que James veut s’assurer que Trump ne se présente pas en 2024.

Les sales tours de la politique et des poursuites pénales sont un grave problème dans notre système juridique. Vous vous souviendrez peut-être que l’IRS a ciblé les organisations du Tea Party pour s’immiscer dans les élections sous Obama. Lorsque l’IRS a reçu l’ordre de retourner tous les e-mails pour l’enquête, ils ont tiré un Hillary – Oh désolé, nous perdu tous les e-mails.

En 1992, j’étais à Tokyo et sur le point de rentrer chez moi quand j’ai reçu un coup de téléphone me demandant de me rendre au Texas pour rencontrer Ross Perot pour l’aider à évaluer son caractère de président. J’ai réorganisé mon vol de New York au Texas. Puis soudainement, Ross Perot s’est retiré, affirmant qu’il y avait un complot visant à perturber le mariage de sa fille. Même Bill Clinton a dit qu’il ne savait pas quoi dire malgré le fait que les allégations étaient faites contre Bush et les républicains. La vérité était vraiment que Pérot avait un aéroport de port franc et il a été menacé d’une enquête sur ses entités. Il a soudainement cessé de dire des bêtises sur le mariage de sa fille. Comme toujours, il me semble avoir été au milieu de tant d’événements intéressants.

Lyndon LaRouche, Jr. (1922-2019) a été candidat à la présidence huit fois entre 1976 et 2004 et a même diffusé des publicités télévisées. Je ne l’ai jamais rencontré et on ne m’a jamais demandé de le rencontrer. Les campagnes présidentielles américaines de Lyndon LaRouche ont été pour le moins controversées. Cela justifiait même que SNL fasse un sketch sur lui. Néanmoins, les pouvoirs qui sont utilisés la loi pour l’emprisonner pour arrêter les publicités politiques. En octobre 1986, des centaines d’agents d’État et fédéraux ont fait une descente dans les bureaux de LaRouche en Virginie et au Massachusetts. Un grand jury fédéral a inculpé LaRouche et 12 associés de fraude par carte de crédit et d’entrave à la justice; les accusations alléguaient avoir tenté de frauder des personnes de millions de dollars, y compris plusieurs personnes âgées, en empruntant de l’argent qu’elles n’avaient pas l’intention de rembourser.

Emprunter de l’argent sans intention initiale de rembourser quoi que ce soit est un crime mental. Vous n’êtes pas obligé de le valider. C’est un PENSÉE crime comme aller à une banque pour emprunter de l’argent et prétendre ensuite que vous n’avez pas l’intention de rembourser la dette. Mais c’est ainsi que fonctionne la loi – c’est une pensée mentale qu’ils prouvent par des insinuations, des preuves circonstancielles, et cela devient le jury CROYEZ il est plus probable ou non qu’il n’y ait pas eu d’intention. Nous pourrions enfermer la plupart du Congrès et la Maison Blanche en utilisant ces théories. Ils empruntent chaque année sans avoir l’intention de rembourser quoi que ce soit.

LaRouche a été condamné à la prison. L’ancien procureur général Ramsey Clark a rejoint l’équipe de la défense pour deux appels, écrivant que l’affaire impliquait «un plus large éventail d’inconduite délibérée et systématique et d’abus de pouvoir sur une plus longue période dans le but de détruire un mouvement politique et un dirigeant, que tout autre. d’autres poursuites fédérales à mon époque ou à ma connaissance. » Il ne faisait aucun doute que LaRouche a été poursuivi politiquement. Je ne suis peut-être pas d’accord avec ses idées politiques de gauche, mais il a néanmoins été poursuivi politiquement.

On m’a dit lors d’appels téléphoniques au cours des derniers mois que les pouvoirs en place veulent convaincre Trump de NE PAS se présenter en 2024. Ils considèrent Trump comme un homme du peuple et ce n’est pas une bonne chose pour la façon dont les gouvernements veulent contrôler nos vies.

