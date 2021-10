Utiliser “Survivor” pour comprendre la dynamique de Tom Brady et Bill Belichick

Nora et Mal examinent en profondeur les situations de Tom Brady et Bill Belichick à travers l’objectif de Survivor. Ils expliquent chaque élément de l’indice : déjouer, surpasser et survivre. Ils expliquent comment Tom et Bill s’intègrent dans chaque critère et qui est en tête dans chaque catégorie avant de décider qui, selon eux, sera le seul survivant (2:53). Ils sont également rejoints par Justin Sayles, qui décrit les émotions d’un fan de Pats essayant de regarder le retour de Tom Brady à Foxborough, avant de répondre à une question sur le sac postal d’un auditeur (59:35).

Hôtes : Nora Princiotti et Mallory Rubin

Invité : Justin Sayles

Assistant de production : Isaiah Blakely

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

