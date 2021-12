Utilisez ce hack de riz pour nettoyer les bouteilles en acier inoxydable et le moule de soufflage

Le hack d’Anita vous aide à nettoyer ces coins difficiles d’accès (Photo : TikTok/miseenplace_aus)

Les éco-conscients d’entre nous passent du jetable au réutilisable, et beaucoup sont passés des bouteilles d’eau en plastique à une solution plus permanente en acier inoxydable.

Un problème avec ces réceptacles, cependant, est le processus de nettoyage.

Bien que l’acier inoxydable abrite moins de bactéries que le plastique, l’environnement humide d’une bouteille de boisson dans n’importe quel matériau en fait l’environnement idéal pour leur croissance.

Une étude des bouteilles des coureurs a révélé qu’elles abritaient 300 000 unités formant des colonies par centimètre carré, soit plus de dix fois la quantité trouvée sur un jouet moyen pour animaux de compagnie.

Heureusement, vous pouvez éliminer ces bactéries nocives, mais c’est un peu compliqué de le faire. Qu’il s’agisse de rinçages multiples ou de brosses à bouteilles contorsionnées – et le sentiment que vous n’avez toujours pas complètement désinfecté où que ce soit – il suffit de vous faire jeter l’éponge et d’opter pour une option jetable.

Mais ce hack intéressant pourrait bien vous faire changer d’avis.

Anita Birges, styliste d’intérieur basée à Sydney, a récemment publié une vidéo sur TikTok montrant comment elle nettoie ses bouteilles en acier inoxydable, en utilisant du riz pour éliminer les moisissures persistantes.

« Vous serez surpris et choqué par la quantité de moisissure qui peut s’accumuler à l’intérieur », déclare Anita dans la vidéo, avant de montrer ses propres flacons couverts de moisissure à la caméra.

Anita ajoute ensuite un tiers de tasse de riz, un petit trait de liquide vaisselle et une demi-tasse d’eau dans la bouteille. Après avoir bien vissé le couvercle, elle le secoue bien.

Les bouteilles qui étaient auparavant remplies de moisissure ressortent scintillantes (Photo : TikTok/miseenplace_aus)

Elle suggère d’utiliser un tamis pour égoutter le contenu, et quelques rinçages à l’eau claire pour éliminer tout résidu.

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Quand Anita montre les conteneurs fraîchement lavés à la caméra, il n’y a pas un grain de saleté à voir.

« Bouteille d’eau impeccablement propre – pas de moisissure », a-t-elle ajouté.

Sa vidéo a maintenant été visionnée plus de 45 000 fois et les commentateurs ont également été impressionnés par la facilité avec laquelle elle a rendu la tâche délicate.

‘Génie. Partagé avec ma fille de 24 ans qui ne nettoie jamais sa bouteille d’eau », a écrit un commentateur.

Plus : Mode de vie



D’autres ont mentionné que cela pourrait être un gaspillage de riz, et certains ont souligné que les bouteilles ne devraient pas être laissées pourrir en premier lieu.

Bien que cela soit vrai, si vous réutilisez le riz pour nettoyer en profondeur plusieurs bouteilles à la fois, vous tirerez le meilleur parti de ce que vous avez. Comme alternative, vous pouvez également utiliser du papier essuie-tout ou des fèves au four.

Il n’est pas nécessaire de faire honte aux gens pour avoir effectué des tâches de la manière qui leur convient le mieux.

Si cela fonctionne pour quelqu’un, en particulier pour les personnes qui ont du mal à rester au courant des tâches ménagères ou qui ont des problèmes de santé qui rendent le nettoyage difficile, c’est tout ce qui compte.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Quelle est la différence entre la levure chimique, le bicarbonate de soude et le bicarbonate de soude ?



PLUS : Le mannequin dépense plus de 20 000 £ pour se couvrir de tatouages ​​​​pour résoudre les problèmes d’image corporelle

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();