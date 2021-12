Utilisez ce raccourci clavier pour afficher les détails du Wi-Fi sur Mac

Voici une astuce pratique pour accéder rapidement aux informations sur votre routeur et voir si votre réseau fonctionne bien. Consultez votre BSSID, le rapport signal/bruit et même le taux de transmission entre votre routeur et votre ordinateur. Il suffit d’appuyer sur un bouton et d’un clic sur votre trackpad/souris.

Si vous maintenez le Option et cliquez sur l’icône Wi-Fi dans la barre de menu, cela vous donnera des détails sur le réseau et un endroit pour créer un rapport de diagnostic.

Outils Wi-Fi

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, cela vous fournit des détails sur votre routeur et le réseau que vous utilisez. Les éléments en gris, à l’exception de « Wi-Fi activé » et « Points d’accès personnels », sont tous des éléments d’information supplémentaires visibles uniquement dans ce mode. Ce sont principalement des paramètres ésotériques et ainsi de suite, mais nous avons ci-dessous une explication de chaque paramètre.

Informations sur le routeur

Adresse IP: Il s’agit de l’adresse IP de votre ordinateur.Routeur : L’adresse IP de votre routeur. Vous pouvez le saisir dans votre navigateur pour accéder à l’interface Web de votre routeur.L’Internet: Cela vous indique si vous pouvez accéder à Internet ou non. Sinon, ouvrez Diagnostics sans fil.Sécurité: La sécurité de votre routeur. La plupart des routeurs sur le marché offrent WPA2 Personal, et il maintient votre réseau crypté.BSSID : Il s’agit de l’adresse MAC ou matérielle de votre routeur. Il agit comme un identifiant pour votre routeur qui lui permet de communiquer avec d’autres appareils connectés au réseau. Tableau des fréquences Wi-Fi 5 GHz

Informations sur le réseau

Canaliser: Il s’agit de votre canal WLAN et il détermine la fréquence radio utilisée par le routeur pour transmettre les informations. Mon routeur utilise le canal 153 sur une bande passante de 5 GHz.RSSI : L’indicateur de force du signal reçu mesure dans quelle mesure un appareil « entend » un signal du routeur. C’est utile pour déterminer si vous avez suffisamment de signal pour obtenir une bonne connexion sans fil.Bruit: Cela mesure la quantité de bruit radio qui interfère avec le signal RSSI. Le rapport signal sur bruit est une mesure utilisée en science et en ingénierie qui compare le niveau d’un signal souhaité au niveau de bruit de fond. Il est défini comme le rapport de la puissance du signal à la puissance du bruit, souvent exprimé en décibels (via Wikipédia).Taux d’émission : Le taux de transmission est la vitesse des données qui sont transmises entre votre routeur et votre ordinateur. En ce moment, j’ai une vitesse de 450 Mbps.Mode PHY : Il s’agit du protocole sans fil utilisé par le routeur, conformément à la norme sans fil IEEE 802.11.Indice MCS : Ce numéro correspond aux protocoles utilisés pour coder le signal radio.

Avec cette astuce, vous deviendrez un pro du réseau en un rien de temps et vous éviterez de naviguer dans les Préférences Système.