Utilisez cette fonctionnalité cachée de Google Maps pour éviter les contraventions

Apple Maps s’est indéniablement amélioré ces dernières années. Mais on ne peut toujours pas nier que Google Maps reste la meilleure application de cartographie disponible aujourd’hui. Cela, bien sûr, ne devrait pas être une surprise étant donné que Google Maps a été publié en février 2005, sept bonnes années avant qu’Apple Maps ne fasse ses débuts. Au cours des 16 dernières années et plus, Google a réussi à incorporer une multitude de fonctionnalités intéressantes dans son logiciel de cartographie. Un exemple d’une fonctionnalité de Google Maps dont vous n’êtes peut-être pas au courant aide même à vous empêcher d’obtenir une contravention redoutée.

Fonction de piège de vitesse de Google Maps

Peu de choses dans la vie sont plus agaçantes qu’une contravention pour excès de vitesse. Maintenant, bien sûr, vous pouvez éviter complètement les excès de vitesse en respectant simplement la limitation de vitesse. Pourtant, la réalité est que tout le monde a tendance à accélérer à l’occasion, surtout lorsque le trafic est léger et que tout le monde roule à 5-10 MPH au-dessus de la limite.

Si vous appartenez à cette catégorie, vous ignorez peut-être totalement que Google Maps dispose d’une fonctionnalité qui vous avertit lorsqu’un radar se trouve sur votre itinéraire. Un radar, en tant qu’introduction rapide, est une zone le long d’une autoroute où la police est bien en vue et surveille la vitesse à laquelle les gens roulent.

Google Maps, cependant, a une fonctionnalité qui alerte les utilisateurs où se trouvent certains de ces radars. Pour découvrir la fonctionnalité, ouvrez simplement Google Maps et entrez votre destination. S’il y a des radars sur l’itinéraire, vous verrez une icône de mégaphone bleu.

À titre d’exemple, j’ai recherché l’itinéraire routier de New York au Wisconsin. En cours de route, Google Maps m’a alerté de quelques emplacements de radars installés le long d’un tronçon d’autoroute du Michigan, comme en témoigne ci-dessous.

De plus, une fois que vous avez commencé un voyage, vous pouvez sélectionner une option selon laquelle Google Maps vous enverra une alerte audio lorsqu’un radar se présente. Pour ce faire, lancez simplement la navigation, appuyez sur n’importe quelle icône d’alerte à l’écran et vous verrez l’icône du haut-parleur où vous pourrez désactiver ou réactiver ces notifications.

En passant, cette fonctionnalité était disponible sur Android depuis un certain temps. Il n’est arrivé sur l’iPhone qu’en 2019.

Autres fonctionnalités cachées de Google Maps

Mesurer la distance entre deux emplacements

Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante de Google Maps qui vous permet de déterminer rapidement à quelle distance se trouve un emplacement par rapport à un autre. Pour utiliser cette fonctionnalité, déposez une épingle sur un emplacement dans Google Maps. Maintenant, appuyez une fois sur l’épingle et vous devriez voir une option « Mesurer la distance » à l’écran. Si vous sélectionnez cela, vous pouvez maintenant sélectionner un autre emplacement en faisant simplement glisser le curseur.

Regardez à l’intérieur des bâtiments

Il s’agit d’une fonctionnalité amusante de Google Maps qui fonctionne très bien pour les bâtiments bien connus comme les points de repère. Par exemple, tapez Museum of the City of New York sur Google Maps. Ensuite, sélectionnez l’onglet Photos. Ce faisant, vous pouvez voir Street Views ainsi qu’une vue à 360 degrés depuis l’intérieur du bâtiment lui-même.