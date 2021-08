Utilisez cette méthode pour profiter de la nouvelle tendance haussière crypto ⋆ Nouveaux médias crypto

POSTE SPONSORISÉ*

Depuis avril, lorsque les prix de la cryptographie ont culminé, les actifs numériques étaient en chute libre, la valeur de Bitcoin ayant chuté de moitié, tombant en dessous de 30 000 $. Au cours de la semaine dernière, cependant, le marché de la cryptographie a été haussier, les prix augmentant régulièrement dans un rallye qui a jusqu’à présent vu Bitcoin dépasser les 40 000 $, ce qui a amené beaucoup à se demander si le marché baissier est derrière nous.

Quoi qu’il en soit, un fait est indéniable. Les marchés de la crypto sont très imprévisibles et si vous souhaitez profiter d’une hausse des prix, vous devez agir vite et saisir l’occasion pour protéger vos gains et générer des revenus supplémentaires avant que les montagnes russes de la crypto ne fassent un autre plongeon.

La façon intelligente de protéger et d’augmenter vos gains

L’arbitrage cryptographique est une stratégie d’investissement à faible risque qui consiste à bénéficier de brèves fenêtres au cours desquelles un actif numérique est proposé à des prix différents, sur quelques échanges.

Étant donné que ces écarts de prix temporaires peuvent exister et disparaître en un éclair, des systèmes automatisés sont utilisés et peuvent effectuer simultanément un volume énorme de transactions. Un algorithme suivra les prix des devises numériques sur plusieurs échanges, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, générant des bénéfices en achetant la pièce sur l’échange avec le prix le plus bas, puis en la vendant automatiquement là où le prix est le plus élevé pour réaliser un profit avant la fermeture de la fenêtre.

L’un des principaux avantages de la mise en œuvre d’une stratégie de crypto-arbitrage est qu’elle offre un excellent moyen de se prémunir contre un changement soudain de direction du marché. Disons que la tendance haussière actuelle devait se terminer, avec une chute brutale des prix, en tant qu’investisseur en crypto-arbitrage, vous profiterez avec la même régularité que jamais, car même en cas de crash, des inefficacités de prix temporaires continueront de se produire.

Lorsque vous choisissez un système de crypto-arbitrage, vous allez vouloir une plate-forme qui offre un APY généreux, ainsi que des sources de revenus secondaires. Pour voir à quoi cela pourrait ressembler, jetons un coup d’œil à ArbiSmart, un acteur licencié de premier plan dans le domaine de l’arbitrage cryptographique.

Chez ArbiSmart, une fois que vous vous êtes enregistré et que vous avez déposé une monnaie fiduciaire ou une crypto-monnaie, vos fonds sont automatiquement convertis en RBIS, le jeton natif de la plate-forme et utilisés pour effectuer un arbitrage cryptographique. Les bénéfices varient de 10,8 % à 45 % par an, selon le niveau de votre compte. Vous recevrez également des intérêts composés et si vous placez vos fonds sur un compte d’épargne verrouillé, vous pouvez réaliser jusqu’à 1% de profit supplémentaire par jour, aux niveaux de compte les plus élevés.

Ensuite, bien sûr, il y a les plus-values ​​de la trajectoire ascendante du token RBIS. Depuis son introduction en 2019, le prix du RBIS a déjà plus que quadruplé, augmentant régulièrement même pendant le récent ralentissement. Ainsi, dans un marché haussier, la valeur augmente encore plus, et si le marché prend une tournure baissière, non seulement votre Bitcoin et Ethereum maintiennent leur valeur, mais vous réalisez des bénéfices sur plusieurs fronts.

Des statistiques qui parlent d’elles-mêmes

Selon de récentes projections d’analystes, le prix RBIS devrait atteindre quarante fois sa valeur actuelle d’ici 2023. Cette prévision positive est basée sur un certain nombre de facteurs, l’un des principaux étant la popularité croissante de l’arbitrage crypto sur un marché de plus en plus volatil, caractérisé par des pics et des creux.

ArbiSmart a connu une croissance de 150 % d’une année sur l’autre en 2020 et la plate-forme a gagné en popularité depuis lors. Le jeton RBIS est en constante augmentation, quelles que soient les tendances du marché, augmentant de 450% au cours des deux années qui ont suivi le lancement du projet. Pendant ce temps, alors que la demande augmente, l’offre de jetons reste plafonnée à 450 millions de RBIS.

Les plateformes de crypto-arbitrage les plus performantes ont commencé à voir plus loin que le simple commerce au nom de l’investisseur. Par exemple, ArbiSmart est en train de développer des solutions de stockage et d’épargne crypto sécurisées et rentables, créant ainsi un écosystème complet pour sa communauté.

Un calendrier de développement chargé a certainement contribué à la croissance rapide et régulière de la plate-forme et à la valeur du jeton natif, avec une série de mises à niveau de l’architecture du système mises en œuvre tout au long du second semestre 2021. Les prochains mois verront également le lancement d’une gamme de nouveaux utilitaires RBIS. Ceux-ci incluent un portefeuille générateur d’intérêts pour fiat et crypto ainsi que des comptes d’épargne à haut rendement en préparation pour le quatrième trimestre de 2021. En outre, une application, une carte de crédit crypto et un programme de production de rendement sont prévus pour le début de 2022. Le quatrième trimestre 2021 sera consultez également la liste du jeton, donc si vous souhaitez utiliser l’un de ces utilitaires RBIS, vous devrez acheter le jeton sur un échange.

Bénéficier de la tendance haussière actuelle signifie agir rapidement pour trouver une opportunité de cryptographie qui peut offrir la sécurité, de multiples sources de revenus et qui a le potentiel de soutenir une croissance à long terme. Les plateformes d’arbitrage de crypto comme ArbiSmart peuvent être incroyablement lucratives et fournir une excellente couverture au cas où le marché changerait à nouveau de trajectoire. Apprenez-en plus sur l’arbitrage cryptographique ou commencez à investir dès maintenant.

*Cet article a été payé. Le Cryptonomiste n’a pas écrit l’article et n’a pas testé la plateforme.