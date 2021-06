Utilisez la faiblesse du prix des lumens stellaires comme opportunité d’achat

La dernière fois que j’ai pesé sur Lumens stellaires (CCC :XLM-USD), j’ai dit: “Avant de manquer et de vider vos économies dans des crypto-monnaies, soyez prudent. Beaucoup de ces monnaies numériques sont largement surexploitées, y compris XLM… Ne l’achetez pas tout de suite. Attendez qu’il se retire d’abord.

C’était le 12 février, alors que XLM s’échangeait autour de 46 cents. Le 25 mars, il est tombé à 35 cents. Ensuite, il est passé à 74 cents avant de chuter au prix actuel de 42 cents.

Remerciez la Chine et Elon Musk pour le chaos.

Musk, par exemple, a déclaré qu’il n’accepterait plus Bitcoin pour les achats de voitures Tesla, citant “une utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’exploitation minière de Bitcoin”, cité par CNBC. La Chine a ensuite rendu les choses un peu plus « amusantes » en interdisant aux institutions de négocier des crypto-monnaies. Apparemment, ils sont préoccupés par la fraude potentielle et le blanchiment d’argent.

Cependant, ne comptez pas encore les crypto-monnaies survendues comme XLM.

La différence entre stellaire et lumens

Stellar fait référence au réseau et à la communauté. XLM est la devise qui alimente ce réseau, qui, selon Blockchain.com, “les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir, et utiliser pour effectuer des échanges entre d’autres devises”.

Bien que la plupart d’entre vous le sachent déjà, il est toujours préférable de clarifier.

La technologie Stellar Lumens pourrait aider des milliards de personnes considérées comme non bancarisées

Le marché de Stellar pourrait être important.

D’une part, Stellar « permet aux gens de créer, d’envoyer et d’échanger des formes d’argent numériques… Tous conçus pour que tous les systèmes financiers du monde puissent fonctionner ensemble sur un seul réseau », comme je l’ai noté le 12 février. « En général, il ‘ll faudra quelques jours bancaires pour traiter les transactions importantes, avec des frais de transaction élevés. Cependant, avec Stellar, les mêmes tâches peuvent être effectuées presque immédiatement à moindre coût. Il permet également des transactions transfrontalières entre n’importe quelle devise.

Deuxièmement, Stellar pourrait changer la donne pour le milliard de ménages estimés non bancarisés. Cela signifie qu’ils n’ont pas accès aux services bancaires traditionnels. Ils ne peuvent pas obtenir de cartes de crédit, virer de l’argent ou même avoir un compte.

Stellar Lumens pourrait faire un retour stellaire

Après avoir trouvé un soutien remontant à février, XLM est devenu largement survendu.

Si vous regardez un graphique sur deux ans, vous pouvez voir à quel point il est survendu simplement en regardant la force relative (RSI), MACD et Williams %R. En fait, regardez ce qui se passe chaque fois que ces trois indicateurs techniques s’alignent en territoire de survente et de surachat. Environ 80% du temps, nous verrons un pivot dans l’autre sens peu de temps après.

L’intérêt institutionnel semble également croître avec XLM. Selon le contributeur de Crypto Briefing, Ali Martinez, en avril, « Grayscale s’est lancé dans une frénésie d’achat, ajoutant davantage de pression à la hausse sur le jeton de transfert de fonds transfrontalier. La plus grande société de gestion d’actifs de crypto-monnaie au monde a récolté 5 566 271 XLM au cours du mois dernier, pour une valeur d’environ 2,5 millions de dollars.

L’essentiel sur XLM

Alors que les crypto-monnaies sont devenues extrêmement volatiles grâce à la Chine et Elon Musk, nous assisterons à une bonne reprise par rapport aux récents creux. De plus, non seulement nous constatons toujours un intérêt commercial et institutionnel, mais nous constatons également une bonne adoption mondiale des crypto-monnaies.

Par exemple, selon FX Empire, « JPMorgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley sont déjà fortement impliqués sur le marché. Parmi les autres grandes banques qui cherchent à s’aventurer sur le marché, citons Citigroup, UBS, Cowen et Deutsche Bank. BNY Mellon est sur le point d’offrir des services de garde de crypto-monnaie à ses clients via sa nouvelle unité d’actifs numériques à Dublin. »

Avec les crypto-monnaies qui commencent tout juste à rebondir, je crois fermement que XLM pourrait être l’un des gagnants les plus remarquables. Cela ne fait pas de mal que XLM soit également excessivement survendu et prêt à pivoter plus haut. À court terme, j’aimerais voir le XLM revenir à 75 cents contre un prix actuel de 42 cents.

