Utilisez la faiblesse du stock MARA comme opportunité d’achat

Les actions minières de crypto-monnaie comme Marathon numérique (NASDAQ :MARA) ont eu une année énorme. En fait, depuis le début de 2021, l’action MARA a explosé d’un creux de 10,53 $ à environ 51 $ aujourd’hui. Tout comme il a suivi Bitcoin (CCC :BTC-USD), qui est passé d’un creux de près de 29 000 $ en 2021 à environ 57 000 $ aujourd’hui.

Mais la meilleure partie ? MARA et BTC sont tous deux excessivement survendus en ce moment.

D’une part, après s’être retiré d’un sommet de 83,45 $, Marathon Digital s’est consolidé autour de la barre des 51 $. À partir de là, j’aimerais voir MARA défier son sommet antérieur au-dessus de 83 $. C’est faisable car l’action continue de suivre les mouvements de prix du Bitcoin.

Deuxièmement, Bitcoin semble avoir atteint le sommet des 50 000 $ et pourrait potentiellement remettre en cause un sommet antérieur de 68 978 $. Si BTC peut courir plus haut, Marathon suivra probablement. En bref, j’utiliserais la faiblesse de MARA comme une opportunité d’achat.

Stock MARA: l’un des meilleurs mineurs de Bitcoin

Bien que vous puissiez toujours échanger du Bitcoin, les devises numériques ne conviennent pas à tout le monde. Mais les gens peuvent également investir dans la prochaine meilleure chose – des mineurs comme Marathon Digital, qui a l’habitude de suivre plus haut avec les prix BTC. Fondamentalement, plus le Bitcoin bouge, plus le stock MARA monte.

Considérez ceci : en ce moment, BTC se négocie au-dessus de 57 000 $. Cependant, selon Tom Lee de Fundstrat Global Advisors, Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $. Si cela se produit, une action minière comme Marathon Digital pourrait facilement doubler, voire tripler.

Même Arche Investir La PDG Cathie Wood affirme que Bitcoin pourrait atteindre 500 000 $ d’ici 2026. En fait, Wood a noté que si « » les investisseurs institutionnels se lancent dans le bitcoin et allouent 5 % de leurs portefeuilles « , la valeur d’un bitcoin atteindrait environ 560 000 $ d’ici 2026. «

La croissance des bénéfices a été tout aussi impressionnante

Au cours de son dernier trimestre, Marathon Digital a déclaré que ses revenus avaient atteint 51,7 millions de dollars. C’est une augmentation de 76% d’un trimestre à l’autre. Il s’agit également d’une augmentation de 6 091 % en glissement annuel (YOY) par rapport à 835 000 $ au troisième trimestre de 2020. La société a également produit 1 252 BTC au troisième trimestre, un bond séquentiel de 91 % par rapport au deuxième trimestre 2021.

Les chiffres ne devraient que s’améliorer à partir d’ici, car les prix du Bitcoin augmentent.

Au 1er novembre, la société a également acheté 133 000 mineurs, selon un dossier d’investisseurs. De plus, la société a extrait 2 516 BTC depuis le début de l’année (YTD) et détient actuellement environ 7 453 BTC. Marathon Digital prévoit d’augmenter son taux de hachage de 393 % de 2,7 EH/s au troisième trimestre 2021 à 13,3 EH/s d’ici le milieu de 2022 également.

Enfin, ce mineur prévoit d’être neutre en carbone à 70 % d’ici le premier trimestre 2022. D’ici la fin de l’exercice 2022, il s’attend à être totalement neutre en carbone.

Le résultat sur MARA Stock

En fin de compte, j’utiliserais le récent repli de l’action MARA comme une opportunité d’achat. Les analystes semblent également d’accord.

Par exemple, l’analyste de DA Davidson, Christopher Brendler, a une cote « achat » avec un prix cible de 65 $. Selon The Fly, l’analyste a ajouté que « les nouvelles plates-formes de Marathon sont déjà en ligne et que son chiffre d’affaires devrait augmenter de plus de 100 %, mais la valeur d’entreprise de l’action n’est que de 4 fois l’EBITDA prévu pour l’exercice 23 ». De même, l’analyste de B. Riley, Lucas Pipes, a également relevé son objectif de cours de 87 $ à 92 $ par action, avec une cote « achat ».

Non seulement l’action MARA continuera à suivre à la hausse avec les prix du Bitcoin, mais elle devrait également continuer à produire une croissance des bénéfices exemplaire. De plus, si BTC explosait à un prix cible de 100 000 $, les actions de Marathon Digital pourraient facilement doubler, voire tripler, avec patience.

À partir d’un prix actuel d’environ 51 $, j’aimerais voir Marathon défier son sommet précédent de 83,45 $, à court terme. À partir de là, j’aimerais voir le stock se rapprocher de 100 $ au cours de la nouvelle année.

