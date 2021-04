Utilisez l’application Speed ​​Test de la FCC pour la coller aux fournisseurs Internet de merde – .

Lorsque vous vous inscrivez à un forfait Internet, le fournisseur vous promet certaines vitesses de téléchargement et de téléchargement. Ces promesses ne peuvent pas toujours être tenues, c’est pourquoi beaucoup d’entre nous se tournent vers les tests de vitesse en ligne lorsque nous voulons savoir ce que nous obtenons réellement pour notre argent. Les deux services que la plupart des gens utilisent pour déterminer les vitesses Internet réelles qu’ils obtiennent sont Speedtest d’Ookla et Fast.com, qui est alimenté par Netflix. Mais maintenant, un nouvel entrant est arrivé, car la Commission fédérale des communications a lancé sa propre application de test de vitesse mobile.

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application FCC Speed ​​Test aujourd’hui sur iOS ou Android, et une fois que vous l’avez téléchargée, il vous sera immédiatement demandé si vous souhaitez définir une limite pour la quantité de données mobiles que l’application peut utiliser, si vous le souhaitez. utiliser les données mobiles du tout. Après cela, vous pouvez démarrer le test, qui vérifie vos vitesses de téléchargement, vos vitesses de téléchargement, la latence, la gigue et la perte de paquets. Mes résultats ressemblaient à ceux que j’ai reçus de l’application Speedtest d’Ookla.

Top Deal du jour Cet ouvre-bocal automatique est devenu viral sur TikTok et les gens inondent Amazon pour en obtenir un! Prix: 35,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La raison pour laquelle vous pourriez être plus enclin à utiliser la nouvelle application de la FCC que ces autres applications de test de vitesse est que les résultats que vous recevez de l’application FCC pourraient en fait faire une différence. Comme l’explique la FCC dans un communiqué de presse cette semaine, l’application est utilisée pour collecter des données de test de vitesse dans le cadre du programme Measuring Broadband America, et au-delà de vous montrer la vitesse de votre connexion Internet domestique, l’application renvoie également ces données au FAC «tout en protégeant la vie privée et la confidentialité des bénévoles du programme».

La présidente par intérim de la FCC, Jessica Rosenworcel, a déclaré ce qui suit à propos de la nouvelle application:

Pour combler le fossé entre les nantis et les démunis du numérique, nous travaillons à la création d’un ensemble de données complet et convivial sur la disponibilité du haut débit. L’élargissement de la base de consommateurs qui utilisent l’application FCC Speed ​​Test nous permettra de fournir des informations de couverture améliorées au public et d’ajouter aux outils de mesure que nous développons pour montrer où le haut débit est vraiment disponible aux États-Unis.

La FCC prévoit d’utiliser les informations qu’elle recueille auprès des personnes qui utilisent l’application pour déterminer où le haut débit doit être déployé à l’avenir. Comme le souligne l’agence, les fournisseurs d’accès Internet soumettent actuellement leurs propres données, et ils peuvent masser ces informations pour donner l’impression que les résultats sont meilleurs qu’ils ne le sont en réalité. Avec toutes les données que FCC espère collecter à partir de cette application, elle sera en mesure de contester les cartes que les fournisseurs leur soumettent à l’avenir, car l’agence peut faire demi-tour et comparer les cartes des fournisseurs à ses propres cartes publiques. Vous n’êtes pas obligé de partager ces informations avec la FCC si vous ne le souhaitez pas, mais vous voudrez peut-être les coller à un ou deux fournisseurs.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi les mieux notées – maintenant en vente à moins de 6 $ chacune! Prix ​​courant: 26,99 $ Prix: 22,94 $ Vous économisez: 4,05 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.