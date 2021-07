Utilisez le plafond de la dette pour arrêter les démocrates sur leurs traces – RedState ⋆ .

Utilisant la crise fabriquée de la « scamdémie », les démocrates ont poussé des factures de dépenses gargantuesques depuis que The Hologram est entré dans le bureau ovale en janvier. Il s’agit actuellement d’une mesure de 3,5 billions de dollars qu’ils annoncent comme étant axée sur «la protection sociale et l’aide aux familles». Le HuffPo y fait référence comme un « projet de loi sur les infrastructures « humaines » que les démocrates cherchent à faire passer par la réconciliation budgétaire (le processus de réconciliation est expliqué ici en détail) afin de contourner l’obstruction républicaine au Sénat américain en ne nécessitant qu’un vote à la majorité simple. au lieu des 60 votes normaux nécessaires :

Le forfait comprendrait une extension de Medicare pour inclure une couverture dentaire, visuelle et auditive; investissements pour lutter contre le changement climatique; et un financement supplémentaire pour la garde d’enfants et les soins aux personnes âgées pour des millions d’Américains.

Le projet de loi est rempli à ras bord de priorités démocrates, en particulier de cafouillages en matière d’énergie verte, mais il n’y a pratiquement aucun soutien républicain pour la mesure, à l’exception de quelques suspects RINO. Dans le passé, les projets de loi de cette taille et de cette portée étaient généralement adoptés avec un soutien bipartite. Ce n’est pas une priorité pour les démocrates Pelosi-Schumer. Tout comme ils essaient de fédéraliser les élections et de verrouiller la récolte des bulletins de vote et d’autres fraudes avec HR1/S1, ils essaient également d’étendre considérablement le socialisme grâce à des cadeaux fédéraux massifs dans ce projet de loi sans autre soutien républicain que symbolique. Personne n’a fait campagne sur ces mesures, et il n’y a pas de consensus autre que dans les sondages biaisés habituels qui sont utilisés pour influencer les gens. En fait, les démocrates suivent la stratégie Cloward-Piven pour mettre le pays en faillite et inaugurer une «utopie socialiste». Et pourquoi ne le feraient-ils pas puisque le Parti démocrate moderne n’est rien d’autre qu’une collection de « socialistes démocrates » et de communistes sous d’autres noms (par exemple, les plus de 100 membres du « Caucus progressiste du Congrès ») ? Ils se moquent bien de la responsabilité fiscale et de vivre selon ses moyens.

L’objectif des démocrates est de faire passer ce cadeau aux circonscriptions démocrates, puis de forcer une gigantesque augmentation d’impôt pour le payer (ou au moins une partie). Tout le monde – même les RINO au Congrès – sait que c’est le jeu standard des impôts et des dépenses des démocrates, sauf que cette fois, l’ordre est inversé : dépensez d’abord puis taxez pour payer. Le plan fiscal de Hologram annoncé en avril totalisait 1,8 billion de dollars de nouvelles taxes. Les 1,7 billion de dollars restants seraient des dépenses déficitaires, avec une forte augmentation de la dette fédérale.

Voici une excellente introduction à la dette fédérale :

La dette fédérale représente le solde accumulé des emprunts du gouvernement fédéral. La dette brute est composée de la dette détenue par le public et de la dette intragouvernementale détenue par les fonds fiduciaires fédéraux. Pour financer la dette publique, des titres du Trésor américain sont vendus à des investisseurs. Les titres du Trésor peuvent être achetés directement auprès du Trésor ou sur le marché secondaire par des investisseurs privés individuels ; la Réserve fédérale ; institutions financières aux États-Unis ou à l’étranger ; et les gouvernements étrangers, étatiques ou locaux.

La dette fédérale dépasse maintenant 28,5 billions de dollars ! Regardez l’horloge de la dette américaine augmenter en temps réel ici et soyez choqué et étonné. Ce qui est particulièrement déconcertant, c’est le ratio dette/produit intérieur brut, qui a grimpé presque en flèche depuis que le virus a frappé nos côtes :

Dette au PIB (Crédit : DataLab)

Plus le ratio dette/PIB est élevé, plus il est difficile de pouvoir rembourser la dette dans le futur, et le ratio américain va dans le mauvais sens !

Les dépenses déficitaires doivent cesser – non seulement pour le bien de notre progéniture qui sera obligée de rembourser la dette, mais aussi pour nous-mêmes, car nous atteignons le point où les dépenses fédérales écraseront la croissance économique. De plus, le service de la dette – le paiement d’intérêts à ceux qui détiennent la dette fédérale au moyen d’obligations et d’autres instruments – est actuellement « gérable » grâce à des taux d’intérêt historiquement bas. Que se passe-t-il lorsque ces taux d’intérêt reviennent à des niveaux « normaux » ? Le service actuel de la dette s’élève à un peu moins de 400 milliards de dollars par an. Ce nombre pourrait facilement doubler, ce qui créerait de réels problèmes pour le financement des programmes de dépenses fédéraux, y compris les programmes de « droits » comme la sécurité sociale, Medicare/Medicaid et les programmes de retraite fédéraux.

Saisissez le plafond de la dette comme mesure pour ralentir les dépenses fédérales :

Le plafond de la dette est le montant maximum que les États-Unis peuvent emprunter de manière cumulative en émettant des obligations. Le plafond de la dette a été créé en vertu du Second Liberty Bond Act de 1917 et est également connu sous le nom de « limite de la dette » ou « limite de la dette légale ».

Le Congrès contrôle le plafond de la dette, et les républicains et les démocrates se sont battus pour l’augmenter à plusieurs reprises ces dernières années. En général, les républicains ont essayé de mettre un frein aux augmentations des dépenses fédérales en utilisant les votes sur le plafond de la dette pour exposer les propositions des démocrates dépensiers et forcer un semblant de responsabilité budgétaire :

En 2013, le gouvernement a été fermé pendant 16 jours après que des républicains conservateurs ont tenté de financer la Loi sur les soins abordables en tirant parti du plafond de la dette. Un accord pour suspendre la limite de la dette a été adopté dans la journée, date à laquelle le Trésor était estimé à court d’argent. Le plafond de la dette a été à nouveau relevé en 2014, 2015 et début 2017. En septembre 2017, avec une dette américaine dépassant pour la première fois 20 000 milliards de dollars, l’ancien président Trump a signé un projet de loi prolongeant le plafond de la dette jusqu’au 8 décembre 2017. Le plafond a ensuite été suspendu pendant treize mois dans le cadre d’un projet de loi promulgué en février 2017. 2018. Le plafond est entré en vigueur – et a été augmenté – à nouveau en mars 2019, lorsque la dette du gouvernement américain a dépassé les 22 000 milliards de dollars. En août 2019, l’ancien président Trump a signé la loi budgétaire bipartite de 2019 qui suspendait le plafond de la dette jusqu’au 31 juillet 2021.

Une bataille royale pour le plafond de la dette est dans notre avenir, en particulier si la direction républicaine du Congrès a le moindre désir d’arrêter le galop des démocrates vers le socialisme avec toutes leurs gigantesques factures de dépenses qu’ils tenteront de faire passer par le processus de réconciliation. Les républicains doivent utiliser le plafond de la dette pour arrêter les plans de dépenses et d’impôts des démocrates afin d’éviter une chute de l’économie dans le pays. Cela et l’obstruction sont à peu près les seuls outils laissés aux républicains du Congrès (en plus d’améliorer les lois sur l’intégrité des élections dans divers États et d’élire des républicains conservateurs sur le plan fiscal en 2022).

La facture arrivera à échéance à un moment donné; il faudra des hausses d’impôts pour combler les déficits prévus par les démocrates pour financer leurs projets. Ces taxes seront le plus grand impact négatif sur les entreprises et l’économie en général à l’avenir. L’échelle et la portée du gouvernement fédéral sont si gigantesques qu’il n’y aura jamais de retour à la discipline fiscale et à l’équilibre budgétaire à moins que des mesures ne soient prises maintenant. Un ralentissement économique général est inévitable à moins que les dépenses incontrôlées ne s’arrêtent.

Et cela nécessitera une pression de la base pour fournir aux républicains la colonne vertébrale et la résistance nécessaires pour lutter contre l’inévitable assaut démocrate-média.

La fin.