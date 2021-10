Utilisez les festivals pour faire gagner de l’argent à vos enfants ; Voici comment

Image représentative

La saison des festivals est considérée comme un bon moment pour enseigner de précieuses leçons de vie aux enfants. L’une des leçons importantes, et probablement la meilleure, que vous pouvez essayer d’enseigner à vos enfants en cette saison des festivals concerne l’importance de l’argent dans la vie.

Dans le passé, les gens avaient peu accès à l’argent. Pour les enfants, les occasions de dépenser étaient également très réduites. Ensuite, les anciens donnaient des pièces de monnaie en guise de bénédiction ou en signe de bonne fortune aux enfants pendant les festivités.

La tradition d’offrir des cadeaux aux enfants pendant les festivals se poursuit encore aujourd’hui. Cependant, la nature ou le type de cadeaux offerts aux enfants a changé. Aujourd’hui, cela peut prendre la forme de gadgets, de nouveaux vêtements ou de jeux. Certaines familles perpétuent la tradition de donner de l’argent aux enfants.

Contrairement aux générations précédentes, les enfants d’aujourd’hui sont exposés à trop de distractions. Maintenant, ils ont accès à tellement de moyens de dépenser de l’argent que, s’ils ne sont pas enseignés tôt, ils ne comprendront peut-être jamais l’importance de l’épargne.

Les experts disent qu’il existe de nombreuses façons d’utiliser les festivals pour enseigner des leçons d’argent aux enfants.

Pallavi Tipparaju, cofondateur et chef de produit chez Pencilton, a déclaré à FE Online : « En Inde, les festivals consistent à passer du temps de qualité avec la famille et les amis, de nouveaux vêtements, de la bonne nourriture, de la décoration et des cadeaux. Il faut beaucoup de choses pour transformer un festival en une célébration et cela en fait le meilleur moment pour enseigner aux enfants la valeur de l’argent. »

Elle a suggéré qu’au cours du mois précédant le festival, vous pourriez encourager les enfants à économiser de l’argent pour acheter des cadeaux pour leurs amis et cousins.

« Vous pouvez également leur demander de dresser une liste des articles nécessaires à la célébration et d’estimer combien d’argent il faudrait pour acheter ces articles. Une autre façon d’enseigner aux enfants la budgétisation est de leur donner un montant fixe et de les laisser l’affecter aux choses qu’ils apprécient le plus », a déclaré Pallavi.

La saison des festivals est un moment pour chérir, profiter en famille et offrir des cadeaux. Parfois, ces aspects éclipsent d’autres objectifs qui peuvent être remplis pendant la saison des fêtes.

Gera a déclaré que les parents comptabilisent les cadeaux pour leurs enfants, mais qu’en même temps, ils peuvent enseigner des leçons importantes sur l’argent. « La saison des fêtes offre une pléthore d’opportunités pour enseigner aux enfants des leçons financières importantes, telles que l’épargne et la budgétisation, ainsi que la valeur de chaque centime gagné », a-t-il déclaré.

« L’argent qu’ils gagnent sous forme de pièces de bénédiction peut être utilisé pour enseigner à quel point il est important d’économiser de l’argent et doivent le dépenser avec diligence pour des besoins importants. Cela favorisera non seulement la culture de l’épargne, mais rendra également les enfants plus rentables », a-t-il déclaré.

Selon Gera, certains conseils peuvent également aider à surveiller le comportement financier des enfants à un très jeune âge. « Par exemple, alors que les enfants apprennent que l’argent est nécessaire pour acheter des choses, le concept de dépenses essentielles et non essentielles devrait également être introduit. »

Les parents peuvent même définir des tâches quotidiennes pour leurs enfants et les associer à des avantages pour les inciter à gagner de l’argent supplémentaire s’ils veulent dépenser plus d’argent.

« Au lieu de donner de l’argent, les enfants peuvent avoir leur propre » carte « , ce qui leur donne non seulement le sentiment de gérer leurs propres finances, mais les parents contrôlent toutes les dépenses », a déclaré Gera.

