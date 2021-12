Utilisez n’importe quelle image ou vidéo sur Android comme contenu flottant avec cette astuce | La technologie

Si vous voulez savoir comment faire flotter une photo ou une vidéo que vous avez sur votre téléphone mobile Android sur n’importe quel écran, vous devriez continuer à lire, car nous allons vous en parler. Vous verrez comme c’est facile.

Pour vous permettre de lire une vidéo ou de voir une image que nous avons sur notre Android, vous devez installer une application dont nous allons vous parler tout de suite.

Tout à PIP Il est valable pour le contenu que nous avons enregistré sur notre smartphone, mais aussi celui d’autres applications, le navigateur et même avec Google Drive.

Ce système pour voir une fenêtre flottante sur l’écran du mobile s’appelle IPI (image dans l’image) et il y a déjà quelques applications qui l’ont incorporé.

Mais jusqu’à présent, il n’y avait aucun moyen d’avoir toutes les photos ou vidéos, quel que soit le programme dans lequel vous les avez créées, pour les admirer dans cette mini fenêtre.

A quoi pouvons-nous l’utiliser ?

Pour se sentir le plus à l’aise possible avec la fonctionnalité PIP, il faut avoir un écran plus ou moins grand, car si ce n’est pas le cas, la fenêtre paraîtra excessivement petite.

Néanmoins, il peut être utile de pouvoir participer à deux contenus en même temps sur notre mobile Android.

Tout à PIP sera chargé de reproduire la fenêtre flottante, que ce soit une vidéo, qui peut être vue en fonctionnement en même temps que nous sommes dans une autre partie du système, comme une photo.

La vérité est que bien que l’application dont nous parlons soit assez nouvelle, la vérité est qu’elle fonctionne assez bien pour avoir si peu de temps, pouvoir ouvrir tout type de vidéo ou photo depuis notre mobile et ainsi le reproduire dans une fenêtre flottante.

Cela fonctionne assez bien, quelque chose qui est toujours un problème dans les premières éditions de n’importe quelle application, mais ici a été parfaitement intégré. Il est clair qu’il y a place à amélioration, cependant, la vérité est qu’en général, tout son fonctionnement est extrêmement satisfaisant.

Une autre des choses que nous avons le plus aimé est qu’il est très simple à comprendre, sans grande fanfare en ce qui concerne la conception d’interface, mais étant un application très intuitive et que personne n’aura besoin d’aucun type de manuel pour l’utiliser, puisqu’il a à peine 3 boutons initiaux.

Nous vous apprenons à télécharger des vidéos en ligne à partir de n’importe quel service sans programme et quel que soit le navigateur que vous utilisez en quelques minutes.

Comment fonctionne Anything to PIP ?

Comme nous l’avons déjà commenté les lignes ci-dessus, il est extrêmement simple utilisez cette application pour vous assurer que nous avons un écran flottant des vidéos et des photos que nous voulons, peu importe d’où elles viennent.

Une fois à l’intérieur de l’application, on se rend compte de l’extrême confort d’utilisation, ainsi que d’une interface minimaliste et simple.

Est libreBien que pour 0,99 euros, vous puissiez avoir la version premium, cependant, comme on dit, avec laquelle cela ne coûte rien, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour le moment.

Pour l’utiliser, il vous suffit de suivre quelques étapes simples, après l’avoir téléchargé depuis le Google Play Store :

Nous ouvrons Tout à PIP. Une fois qu’il est ouvert, il est temps d’intégrer les images ou les photos que nous enregistrons dans la galerie ou dans Google Drive. Sur l’écran principal, nous avons trois options telles que Choisissez une image ou une vidéo, Réglages Oui Débloquer Pro. Comme vous l’avez peut-être imaginé, il suffit de cliquer sur Choisissez une image ou une vidéo. Après cela, nous devons choisir la vidéo ou la photo que nous souhaitons voir apparaître dans la fenêtre flottante de notre appareil. Une fois le choix fait, nous verrons comment passer à une fenêtre pratiquement toute vierge, sauf que la partie supérieure dit Choisissez une image ou une vidéo (pour mettre un autre fichier) et Fermer (pour la fermer). Celui que nous devons regarder est l’icône qui se trouve en bas à droite, qui a le symbole d’un rectangle et à l’intérieur un autre de couleur noire, le tout dans un bouton orange. En cliquant dessus, nous verrons comment ce que nous avons déjà apparaît sélectionné dans une fenêtre flottante et nous pouvons continuer à parcourir tout le téléphone, en contemplant toujours ce que nous avons placé dans Anything to PIP. Cette fenêtre peut être déplacée là où nous en avons le plus besoin, ce qui est vraiment intéressant pour que cela nous dérange le moins possible lorsque nous l’utilisons. Si tu as fini pour admirer la vidéo ou la photo, il suffit de cliquer sur la fenêtre flottante elle-même et marquer le X qui sort en haut à droite de celui-ci. De cette façon, la fenêtre disparaîtra. Si vous voulez en mettre un autre, alors vous devez appuyer sur un roue dentée qui apparaît dans la fenêtre flottante, lorsque vous revenez au menu principal.

Utilité de cette application

En supposant qu’il s’agisse d’une application extrêmement simple à manipuler, son l’utilité est bonne, car il peut nous servir à diverses fins.

Par exemple, nous regardons un tutoriel Android que nous avons téléchargé dans une vidéo, nous pouvons voir la vidéo et le faire sur notre mobile en même temps. Ou nous pouvons observer un examen d’un Xiaomi Pad 5 ou un test d’un véhicule et en même temps voir sur le site officiel combien cela coûte.

Il est vrai qu’il existe des applications, telles que YouTube native, qui effectuent cette même tâche. Mais dans la plupart des applications qui autorisent le système PIP, cela est fait uniquement pour cette application, tandis que Anything to PIP peut le faire avec toutes les vidéos, photos et même celles que nous avons sur Google Drive.

C’est pourquoi cette application est si conseillée, car nous avons réussi à avoir la fenêtre flottante à notre disposition pour tout ce que nous avons sur notre mobile, un pouvoir que vous imaginiez n’existait pas, eh bien, le voici.

Si vous avez essayé cette nouvelle application, dites-nous ce que vous en pensez à tous points de vue, c’est-à-dire en termes d’interface, de fonctionnement, de facilité, de stabilité et de finalité, sur nos réseaux sociaux, nous sommes heureux de lire votre avis.