“Utilisez plus de gaz”, déclare PancakeSwap alors qu’il ralentit en raison de la surcharge de la chaîne intelligente Binance

Rencontrer des problèmes de stockage de données tout comme Ethereum a eu des problèmes de mise à l’échelle.

Teneur de marché automatisé (AMM) PancakeSwap voit beaucoup d’activité, et avec cela vient les problèmes, car les utilisateurs ont signalé que c’était lent.

Décrit comme un protocole rapide et bon marché qui permet à quiconque de participer à BSCscan, PancakeSwap a déclaré mardi soir que son projet n’était pas lent, mais «BSC est juste surchargé en ce moment.»

Cela, a en outre tweeté l’équipe, est dû au record absolu qu’ils constatent chez les personnes utilisant le site, les transactions et le volume sur Binance Smart Chain (BSC).

Au cours des dernières 24 heures, l’AMM a signalé 2 millions de transactions contre 1,55 million sur Ethereum, a déclaré l’équipe. «La partie la plus folle? On dirait que les choses ne font que commencer. »

Si les choses ne font que commencer, comme le dit l’équipe, cela peut affecter davantage le projet et le rendre encore plus lent.

En 2021, alors que l’utilisation de Binance Smart Chain gagnait du terrain en raison de la forte activité sur la blockchain Ethereum, entraînant une congestion et des frais élevés, les gens ont également signalé des problèmes sur BSC. ETH 8,82% Ethereum / USD ETH USD $ 2,376.41

Tout comme BSC se présentait comme une alternative rapide et moins chère à Ethereum, de nouveaux projets essaient maintenant la même chose avec PancakeSwap.

En tant que plateforme de produits dérivés, Deribit a noté dans son rapport de la semaine dernière,

«À l’heure actuelle, PancakeSwap a une grande partie des utilisateurs actifs de détail et de l’attention, mais cela pourrait changer car BSC se heurte à des problèmes de mise à l’échelle avec le stockage de données, tout comme Ethereum rencontre des problèmes de mise à l’échelle avec le retard de l’EIP 1559 et la probable fragmentation des liquidités qui en résultera de l’adoption de la couche 2. »

En termes de TVL à 5,4 milliards de dollars, PancakeSwap est le deuxième projet le plus populaire sur BSC avec 87k adresses.

Son jeton natif CAKE, qui a un mécanisme infini de jetons de menthe et de gravure, bénéficie également d’une tendance à la hausse parallèlement à l’utilisation du protocole, en hausse de 4745% depuis le début de l’année, ce qui fait un nouvel ATH aujourd’hui à 28,50 $. GÂTEAU 19,92% PancakeSwap / GÂTEAU USD $ 28,07

La liquidité, le volume et les utilisateurs quotidiens de PancakeSwap dépassent clairement le populaire DEX Uniswap, qui n’est pas faux et très réel. Cet engagement provient «d’un nouveau segment d’utilisateurs moins idéologiques et moins expérimentés que les participants Ethereum».

L’utilisation globale de BSC est en fait plus biaisée vers les nouveaux participants au détail avec un comportement distinct de la part des utilisateurs d’Ethereum.

Cette traction réelle et indéniable, selon le rapport Deribit, «est finalement liée à BSC, dont le succès dépend de la gestion des compromis entre le débit et la décentralisation».

