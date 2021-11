Utilisez votre smartphone comme clavier et souris pour votre ordinateur | La technologie

Si quelque chose est clair pour nous aujourd’hui, c’est qu’il y a peut-être des applications pour tout et pour tous les goûts. Eh bien, si à un moment donné nous n’avons pas de clavier et que nous devons écrire sur notre ordinateur, nous pourrons le faire via le mobile, c’est-à-dire que le smartphone sera notre clavier et notre souris.

Peut-être avons-nous oublié le clavier lors d’un voyage ou cela ne fonctionne tout simplement pas pour nous et nous devons de toute urgence taper quelque chose sur l’ordinateur. Il peut aussi arriver qu’une clé ait été endommagée et si c’est le ou le s, pour vous donner deux exemples, il nous sera difficile de nous exprimer en espagnol. Avez-vous remarqué le nombre de mots dans ces deux lettres?

Eh bien, il ne faut pas désespérer, car il existe un moyen par lequel notre smartphone deviendra le clavier et la souris de notre PC.

C’est une très bonne solution pour les cas extrêmes dans lesquels nous avons un besoin urgent de ces deux périphériques.

Index des contenus :

De quoi avons-nous besoin exactement ?

Pour mener à bien cette tâche, pratiquement tous les smartphones Android que nous avons à la maison nous serviront, car l’application que nous allons utiliser a une très large compatibilité.

Avec ça notre le smartphone a Android 3.0 ou supérieur Cela nous vaut, bien qu’il soit pratique qu’il soit moyennement courant, pour celui de la vitesse de connexion et du décalage.

Évidemment, nous aurons besoin d’un application, qui sera installée sur le smartphone et sa version client sur l’ordinateur Windows (il existe également une version pour Mac).

Le smartphone et l’ordinateur doivent tous les deux être sur le même réseau WiFi, car s’ils ne le sont pas, cela ne fonctionnera pas pour nous.

Et rien d’autre, à partir de maintenant ce que nous devons faire est de suivre les étapes que nous allons indiquer.

Application mobile

La première chose que nous devons faire est d’installer une application gratuite sur le mobile appelée Remote Mouse et qui est présente dans le Google Play Store.

Bien que nous allons nous concentrer sur la version Android, elle est également compatible avec des appareils tels que l’iPhone ou l’iPad.

L’installation est la même que celle de toute autre application, c’est-à-dire que nous allons dans notre magasin, cliquez sur installer et l’application fera automatiquement partie du smartphone.

Nous devons également installer le programme sur l’ordinateur, mais cette fois, il doit s’agir du client, que ce soit pour le système d’exploitation Windows ou macOS.

A installer sur l’ordinateur il n’a pas de secret, il va télécharger le fichier exécutable, que nous devons ouvrir et appuyer Prochain au fur et à mesure que les différentes fenêtres apparaissent, de sorte qu’à la fin il nous indique déjà qu’il est installé sur le disque dur de notre PC.

Synchroniser smartphone et ordinateur

La première chose que nous devons vous rappeler, bien que nous l’ayons déjà mis les lignes ci-dessus, est que le smartphone et l’ordinateur doivent être connectés dans le même réseau Wi-Fi,, parce que sinon, rien de ce que nous ferons ne fonctionnera.

Une fois celle-ci déclarée, nous devons procéder comme suit :

Nous devons savoir quelle est l’adresse IP de notre ordinateur ou générer un code QR avec le même. Nous avons ces deux solutions dans l’outil pour Windows que nous avons installé auparavant (Remote Mouse), car si nous l’ouvrons, nous verrons comment nous dit quelle est notre adresse IP et à côté, nous avons un bouton qui dit Afficher le code QR où nous créons un code QR avec ces informations. Il est maintenant temps de passer à l’application mobile. S’il détecte l’ordinateur, il suffit de cliquer dessus, mais s’il ne le détecte pas, nous devons le trouver nous-mêmes. Pour cela il faut cliquer sur le + bouton en haut à droite de l’écran, puis choisissez si on met l’adresse IP à la main ou si nous voulons que vous lisiez un QR Code. Une fois cela fait, la connexion sera établie entre les deux appareils et votre smartphone deviendra un pavé tactile ou un clavier, selon ce que vous choisissez en haut à droite de l’écran.

La conclusion finale à propos de Remote Mouse est qu’il s’agit d’un outil très facile à synchroniser avec l’ordinateur, très simple à utiliser et qu’il n’y a aucun type de délai entre ce que nous écrivons ou comment nous déplaçons la souris et ce qui apparaît à l’écran .

Evidemment en mode clavier, plus l’écran du smartphone est grand, plus nous aurons de liberté pour taper.

Deux choses doivent être prises en compte :

La première est qu’il faut configurer le téléphone pour que ne jamais éteindre l’écran ou qu’il est allumé au moins le plus longtemps possible. Si l’écran est éteint, le clavier cesse de fonctionner et doit être rallumé. Deuxièmement, nous devrions avoir le chargeur se fermeL’écran étant allumé en permanence et commandé à distance, la batterie se déchargera très rapidement, donc à un moment donné il faudra la mettre sur le réseau électrique.

Autres alternatives

Il existe des alternatives très similaires à Remote Mouse qui peuvent également vous plaire et que vous pouvez essayer, si l’application que nous vous avons montrée ne vous convainc pas.

Toutes ils fonctionnent de la même manière et le plus gros changement se situe au niveau de l’interface, vous pouvez donc les essayer sans avoir le moindre problème de connexion avec l’ordinateur.

Souris Wi-Fi: il s’agit d’une application extrêmement similaire à celle que nous avons vue lignes ci-dessus. L’interface est quelque peu différente, mais le fonctionnement est le même, ce sera donc plus une question de goût. Télécommande de souris mobile– En plus des fonctions clavier et souris, cette application propose également des options de dessin et d’écriture manuscrite. Il existe une version payante qui étend encore plus de fonctions et permet également de contrôler directement une application. Télécommande PC: cette application est davantage conçue pour faire du smartphone servir de contrôleur de jeu, cependant, elle a également la possibilité d’être utilisée comme clavier ou souris. Cela fonctionne vraiment très bien et de la même manière que Remote Mouse.

Maintenant que vous savez comment faire de votre smartphone un clavier et une souris pour votre ordinateur, en plus de connaître diverses applications pour pouvoir l’exécuter, il est temps pour vous de l’essayer.

Lequel avez-vous le plus aimé ? Vous pouvez nous le dire sur nos réseaux sociaux.