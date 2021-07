Utilisez votre téléphone pour le rendre plus frais avec le thermostat intelligent Google Nest en vente pour 88 $

Si vous travaillez toujours avec un thermostat conventionnel, il est peut-être temps d’obtenir une mise à niveau intelligente. Vous n’avez pas non plus à dépenser des centaines pour le privilège. L’année dernière, Google a publié une version bon marché de son célèbre thermostat Nest, et c’est une excellente option qui a résisté à long terme. Eh bien, aujourd’hui, vous pouvez obtenir la version Snow-colored pour un tout nouveau bas de 87,99 $ sur Amazon. Les autres couleurs (Charcoal, Fog et Sand) sont également toutes en vente, mais elles ne coûtent que 99,98 $. Ce n’est pas tout à fait le rabais de 42 $ du Snow, mais c’est quand même 30 $ d’économies par rapport au prix régulier de 130 $ du thermostat dont il varie rarement.

Rafraîchissez-vous

Google Nest thermostat programmable intelligent neige

Assez intelligent pour se baisser lorsque vous partez afin de ne pas gaspiller d’énergie dans une maison vide. Créez un horaire écoénergétique dans votre application pour smartphone. Peut même fournir des conseils pour vous aider à économiser plus d’argent plus tard.

87,99 $ 130,00 $ 42 $ de rabais

Le prochain produit le plus proche de la gamme Nest est l’ancien Nest Thermostat E, et vous pouvez voir comment ces deux produits se superposent. Mais vous ne trouverez nulle part le Thermostat E à un prix aussi bas. Il coûte même jusqu’à 170 $ chez certains détaillants comme Home Depot.

Comparé à des versions encore plus avancées, ce thermostat Nest ne possède pas certaines de ces fonctionnalités avancées. Par exemple, vous devrez définir manuellement votre horaire, car il ne dispose pas de la technologie d’apprentissage pour laquelle les autres Nest sont connus. De plus, vous ne pouvez pas utiliser de capteurs à distance avec lui pour surveiller différentes pièces autour de votre maison.

Malgré cela, le thermostat facilite beaucoup de choses dans votre maison. Il fonctionne facilement avec l’application Google Home sur votre smartphone iOS ou Android, qui vous fournira des instructions guidées et vous aidera à le configurer. Vous pouvez également l’utiliser pour définir un calendrier ou utiliser l’outil de recherche d’épargne pour trouver encore plus de façons d’économiser de l’argent. Par exemple, l’application fournira des suggestions d’ajustements à votre emploi du temps qui vous aideront à réduire l’énergie et les déchets, à réduire ces factures d’énergie mensuelles. La surveillance CVC vous indique quand quelque chose ne va pas et vous envoie une notification.

Et tant qu’il est connecté à l’application, vous pouvez le contrôler de n’importe où. Ne vous levez pas juste pour changer la température de quelques degrés. Votre famille peut également le contrôler. Utilisez un ordinateur portable, un téléphone ou une tablette pour vérifier où que vous soyez. Il fonctionne avec Google Assistant et Amazon Alexa pour le contrôle vocal.

