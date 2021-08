Utilisez-vous des ROM personnalisées sur vos appareils Android ?

in

L’une des choses les plus intéressantes à propos d’Android est la possibilité d’installer des ROM personnalisées sur votre appareil, en remplaçant votre version par défaut d’Android par une prise tierce. Ces ROM personnalisées sont traditionnellement fabriquées par des groupes de passionnés et offrent une multitude de fonctionnalités intéressantes.

Nous ne semblons pas beaucoup entendre parler des ROM personnalisées ces jours-ci, bien que des offres comme CopperheadOS, LineageOS, Paranoid Android et Pixel Experience soient toujours en vie. Utilisez-vous toujours des ROM personnalisées sur vos appareils Android ? Faites-nous savoir ci-dessous.

Il existe de nombreuses raisons d’utiliser une ROM Android personnalisée, la principale étant que vous pouvez mettre à jour votre appareil vers une version Android plus récente si le fabricant de l’appareil l’abandonne. C’était un problème majeur au début d’Android où même une mise à jour du système d’exploitation n’était pas garantie, et c’est toujours un défi notable aujourd’hui. De nombreuses ROM personnalisées offrent également quelques fonctionnalités non disponibles dans les skins Android et/ou officiels Android.

Nous avons également vu certaines ROM offrir un accent sur la confidentialité ou la sécurité, offrant des fonctionnalités supplémentaires à cet égard ou même supprimant l’intégration de Google. La distribution /e/OS en est un exemple.

Nous pouvons cependant penser à quelques raisons pour éviter les ROM personnalisées, le processus d’installation étant le plus gros obstacle. L’installation d’une ROM sur votre téléphone ou votre tablette n’est pas une mince affaire pour le consommateur moyen.

Ces ROM n’ont pas non plus de support officiel, il n’est donc pas rare de voir des problèmes matériels, des problèmes logiciels et un manque de finition sur certaines distributions. Certaines applications (par exemple, les clients bancaires) ont également des problèmes avec les ROM personnalisées, bien que cela puisse être surmonté avec des solutions de contournement.

Dans tous les cas, faites-nous savoir si vous utilisez des ROM personnalisées via notre sondage ci-dessus. Et soumettez un commentaire ci-dessous si vous avez plus à partager sur le sujet.