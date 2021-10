Utilisez-vous des widgets sur votre écran d’accueil ?

L’attitude recentrée de Google a-t-elle modifié la présentation de votre téléphone ?

Les widgets font partie d’Android depuis le tout début, à l’époque où vous pouviez vous rendre dans votre magasin T-Mobile local pour acheter un G1. Ils ont parcouru un long chemin depuis lors, mais non sans quelques bosses sur la route. Android 12 a trouvé Google se recentrant sur le design, avec des dizaines de nouveaux widgets pour ses applications et services propriétaires. Bien sûr, si cela a incité quelqu’un à revenir à jeter un tas de widgets sur son écran d’accueil est une toute autre question.

Après des années de stagnation, il est difficile de ne pas considérer Apple comme la raison du nouveau dévouement de Google aux widgets. Lorsque iOS 14 a finalement apporté une nouvelle apparence à l’écran d’accueil des iPhones, c’était un gros problème – aussi populaire qu’Android soit dans le monde, des millions d’utilisateurs n’avaient jamais vu ce niveau de personnalisation sur leurs téléphones auparavant. Les vidéos TikTok et les fils de discussion Twitter ont montré la meilleure combinaison de widgets et d’ajustements d’écran d’accueil que vous puissiez trouver sur iOS, même si cela n’a pas effleuré la surface de ce que vous pouvez faire sur le système d’exploitation pour smartphone de Google.

Entrez Android 12. Avec son plus gros argument de vente centré sur la personnalisation et les thèmes dynamiques, c’était le moment idéal pour Google de prendre du recul et de reconsidérer l’apparence et la convivialité de ses widgets pour la première fois depuis des années, tout en offrant une API remaniée pour autres développeurs. Nous avons commencé à voir ces refontes au cours de l’été, à côté de chaque nouvelle version bêta. Avec de nouvelles formes et tailles fantastiques – et peut-être discutables -, il n’a pas fallu longtemps pour que beaucoup d’entre nous chez AP fassent à nouveau vibrer les widgets.

Presque toutes les applications Google ont reçu de tout nouveaux widgets à essayer ou une réimagination approfondie de ce qui était déjà là. Photos a ajouté un widget Souvenirs pour décorer votre fond d’écran avec toutes sortes de photos de famille. Drive a apporté un nouveau panneau de contrôle en forme de X pour des téléchargements rapides et d’autres actions, tandis que Keep a reçu un outil similaire. Chrome a déployé un widget de recherche pour accéder plus rapidement à vos résultats. Même Google Clock a attiré l’attention, avec toutes sortes de formes, de tailles et d’options de transparence pour correspondre au nouveau look de l’application.

En mai dernier, nous avons demandé aux lecteurs d’Android Police s’ils utilisaient des widgets sur leur écran d’accueil, et si oui, combien. Les résultats ont été surprenants : plus des deux tiers des votants ont limité leur téléphone à deux ou moins. Près de 18 mois plus tard, l’état des widgets sur Android a beaucoup changé, notamment avec la sortie d’Android 12 la semaine dernière. Alors, dans le sillage des nouveaux looks de Google, il est temps de revenir sur la question : avez-vous chargé votre téléphone de widgets , et si oui, combien ?

Android a toujours eu des widgets – ils ont été intégrés à la première version – mais Android 12 leur a donné une cure de jouvence et les a rendus plus utiles. Alors on se demande : utilisez-vous des widgets sur votre écran d’accueil ? Si oui, combien ?

Oui, 1 widget

17%, 355 voix

Oui, 2 widgets

20%, 435 voix

Oui, 3 widgets

16%, 334 voix

Oui, 4 widgets

9%, 198 voix

Oui, 5 widgets ou plus

21%, 440 voix

je n’utilise pas de widget

17%, 362 votes Total des votes : 2124

