Utilisez-vous la fonction d’affichage permanent de votre smartphone?

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de tous les temps pour les smartphones doit être l’affichage permanent, vous donnant des informations sur votre écran sans avoir à toucher le téléphone. Il n’est pas étonnant que de nombreux fabricants aient ajouté cette fonctionnalité à leurs skins Android.

Les téléphones Nokia ont été parmi les premiers à offrir une fonctionnalité d’affichage permanent en 2009/2010, les appareils Symbian et Windows Phone de la société s’en emparant. Depuis lors, nous avons vu LG, Samsung, OnePlus et de nombreux autres OEM adopter cette fonctionnalité.

Est-ce quelque chose que vous utilisez cependant? C’est la question que nous posons dans notre sondage aujourd’hui. Faites-nous savoir en répondant ci-dessous et en laissant un commentaire!

Il y a en effet quelques avantages à utiliser un affichage permanent, car il vous donne des informations en un coup d’œil telles que la date et l’heure, les notifications, la météo, etc. Mais un inconvénient notable est que la durée de vie de la batterie a tendance à souffrir lors de l’utilisation de cette fonctionnalité, bien que les écrans OLED soient beaucoup plus efficaces que les écrans LCD à cet égard. Pensez-vous que les informations en un coup d’œil l’emportent sur les considérations relatives à l’autonomie de la batterie?