Utilisez-vous l’authentification pour les achats sur le Play Store sur votre appareil?

Le Google Play Store est la destination par défaut pour les utilisateurs d’Android pour télécharger et acheter du contenu, qu’il s’agisse d’applications et de jeux ou de films et de livres. Cependant, Google vous permet également d’ajouter une authentification de sécurité avant d’effectuer un achat, comme votre mot de passe ou votre empreinte digitale.

Cela pourrait être pratique pour les utilisateurs avec des enfants, car les enfants auront alors besoin de votre mot de passe ou de votre empreinte digitale pour acheter du contenu sur le Play Store. Mais cette mesure est également pratique si vous souhaitez simplement vous assurer que votre compte est aussi sécurisé que possible.

Nous nous demandons combien Autorité Android les lecteurs utilisent cependant l’authentification pour les achats via le Play Store. Avez-vous besoin d’une authentification sur votre compte Play Store ou laissez-vous cette case décochée? Faites-nous savoir en votant dans le sondage ci-dessous.

Google vous permet soit d’authentifier chaque achat, de vous authentifier pour une période de 30 minutes (vous permettant de faire autant d’achats que vous le souhaitez en 30 minutes), ou de désactiver complètement l’authentification. Alors, lequel préférez-vous?