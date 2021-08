Utilisez-vous le mode à une main sur votre smartphone ?

in

Hadlee Simons / Autorité Android

La taille des écrans de smartphones a considérablement augmenté au fil des ans, passant d’environ 4 pouces en 2010 à près de sept pouces en 2021. L’avantage est que nous avons beaucoup plus de surface d’écran pour les jeux et les films, mais l’inconvénient est que beaucoup se sentent ils sont devenus trop gros pour une utilisation confortable.

Les grands écrans signifient qu’atteindre la moitié supérieure de l’écran est une entreprise difficile. Mais une solution importante au fil des ans est la fonction de mode à une main, qui “rétrécit” l’écran via un logiciel pour apporter les choses à portée de main. Est-ce quelque chose que vous utilisez sur votre téléphone ? Donnez-nous votre réponse via le sondage ci-dessous.

Le mode à une main est disponible sur les téléphones de divers OEM Android. Les exemples les plus connus incluent Samsung, Huawei et Xiaomi. Cette fonctionnalité n’est cependant pas disponible sur les téléphones Google et OnePlus.

Néanmoins, Google semble enfin apporter le mode à une main à Android 12, donc même les fabricants sans cette fonctionnalité devraient bientôt pouvoir prendre le train en marche. Vous l’avez sur votre téléphone ? Faites-nous savoir si vous l’utilisez via le sondage ci-dessus.