Utilisez-vous un gestionnaire de mots de passe sur vos appareils?

C’est aujourd’hui la Journée mondiale des mots de passe, une journée qui a été créée pour aider à promouvoir des habitudes de mot de passe plus sûres. Cela signifie donc moins de «mot de passe123» et plus de «J39jem @ asdjf3».

Un autre conseil important que nous pouvons vous recommander est d’utiliser un gestionnaire de mots de passe sur votre appareil mobile ou votre ordinateur. Certains navigateurs ont des gestionnaires de mots de passe intégrés, tandis qu’il existe également des applications tierces indépendantes du navigateur et de l’appareil.

Les gestionnaires de mots de passe stockent et génèrent des mots de passe complexes pour vous, tout en remplissant automatiquement vos mots de passe. En fait, l’utilisateur n’a vraiment besoin que de créer un mot de passe fort pour le gestionnaire de mots de passe (ou le compte de navigateur) lui-même.

Nous avons donc pensé interroger les lecteurs d’Android Authority et vous demander si vous utilisez des gestionnaires de mots de passe sur vos appareils. Pour être clair, nous incluons la fonctionnalité de gestionnaire de mot de passe par défaut de votre appareil mobile (par exemple, Google ou quelque chose comme Samsung Pass ou Huawei Password Vault), le gestionnaire de mot de passe de votre navigateur (par exemple, Google Password Manager) et des applications tierces pour appareils mobiles ou ordinateurs (comme LastPass).

Chargement du sondage