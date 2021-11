Utilisez-vous un protecteur d’écran sur votre téléphone ?

Verre, plastique ou rien, à vous de choisir

Lorsque vous achetez un nouveau smartphone, acheter des étuis va souvent de pair. Après tout, même les appareils économiques coûtent un joli centime de nos jours, et un morceau de plastique de 15 $ peut contribuer grandement à protéger votre investissement. Pour certains, les protecteurs d’écran sont un autre achat essentiel du premier jour, mais tout le monde ne compte pas sur eux.

Au début des smartphones, les protecteurs d’écran n’étaient rien de plus que de fines feuilles de plastique appliquées sur le panneau de verre supérieur. Bien que ceux-ci soient toujours là – et certains les préfèrent même – la plupart des acheteurs s’appuient probablement sur des protecteurs en verre trempé, qui imitent l’aspect et la convivialité du panneau recouvrant votre écran. Avec cette feuille de verre supplémentaire, un coup accidentel pourrait simplement briser votre protecteur remplaçable à 10 $ – et non des pièces de l’appareil lui-même.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Malheureusement, la conception moderne des téléphones empêche parfois l’utilisation d’un protecteur d’écran. Qu’il s’agisse des angles incurvés utilisés par des entreprises comme Samsung et Google, ou des capteurs d’empreintes digitales sous-écran qui peuvent avoir du mal à déverrouiller votre téléphone, choisir d’utiliser un protecteur de nos jours s’accompagne souvent de sa propre part de compromis. Nous l’avons vu récemment avec le Pixel 6, car Google proposait une liste de produits vérifiés qui fonctionneraient avec son dernier téléphone.

Nous avons interrogé le public AP sur les protecteurs d’écran il y a quatre ans, mais beaucoup de choses ont changé depuis lors. Alors que la conception du téléphone a continué à changer, la résilience et la durabilité de son verre ont également évolué. Bien sûr, il est toujours aussi sujet aux rayures – comme tout spectateur régulier des vidéos de JerryRigEverything peut vous le dire – mais les nouveaux panneaux d’entreprises comme Corning peuvent survivre à une chute de manière beaucoup plus fiable que les générations précédentes.

Il sera intéressant de voir combien de nos lecteurs ont suivi les protecteurs d’écran au fil des ans. Je sais que je suis aléatoire sur mes appareils : ma Nintendo Switch en a un appliqué depuis le premier jour, mais je n’ai pas pris la peine d’en acheter un pour mon Pixel 6 il y a quelques semaines. Alors, utilisez-vous un protecteur d’écran sur votre téléphone ou avez-vous décidé de sauter et de tout risquer ?

Utilisez-vous un protecteur d’écran sur votre téléphone ou sautez-vous cette protection supplémentaire ?

Examen Fossil Gen 6: Le temps presse

C’est pas mal, mais ça ne peut pas rivaliser

Lire la suite

A propos de l’auteur

Will Sattelberg (694 articles publiés)



Will est un passionné d’Android depuis qu’il a obtenu son premier smartphone en 2011. Il adore regarder des films, a un arriéré sans fin de jeux vidéo et produit un podcast comique pendant son temps libre. Il vit à Buffalo, NY et est prêt à vous donner des recommandations d’ailes de poulet à tout moment. Il suffit de demander.

Plus de Will Sattelberg