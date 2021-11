Utilitaire d’automatisation FastScripts pour macOS mis à jour avec la fonction de recherche ScriptLight, plus

Si vous cherchez un moyen de faire passer l’automatisation de votre Mac au niveau supérieur, FastScripts est l’un des moyens les plus puissants de le faire. L’application a reçu une belle mise à jour aujourd’hui, la portant à la version 3, avec une poignée de nouvelles fonctionnalités et capacités notables.

FastScripts est un utilitaire macOS populaire de Red Sweater Software qui vous permet d’attribuer des raccourcis clavier à vos scripts. L’un des changements les plus notables avec FastScripts 3 est la prise en charge de l’exécution de scripts parallèles. Ceci est décrit comme un « changement fondamental » de la fonctionnalité de l’application.

Cette mise à jour apporte un changement fondamental à l’infrastructure d’exécution de script pour l’application, ce qui améliorera considérablement certains flux de travail. Plus précisément, les scripts sont désormais exécutés indépendamment de l’application et dans leurs propres processus d’application. Cela garantit un environnement d’exécution cohérent et permet à un nombre arbitraire de scripts de s’exécuter en parallèle sans affecter les performances de l’application elle-même ou d’autres scripts en cours d’exécution.

Parallèlement à la nouvelle prise en charge de l’exécution parallèle, FastScripts prend désormais en charge le mécanisme standard de mise à jour de la progression AppleScript. Les scripts qui rapportent leur progression auront une synchronisation et un retour de texte transmis aux utilisateurs via le menu FastScripts