Utkarsh Ambudkar, star de « Ghosts », parle d’un épisode de possession « super amusant » (exclusif)

Après une autre soirée d’audience solide la semaine dernière sur CBS, Ghosts respirera facilement ce Noël alors qu’il se dirige vers sa première finale d’automne avant le retour de nouveaux épisodes en 2022. Mais avant une pause bien méritée après une saison toujours hilarante, la star de la série Utkarsh Ambudkar est taquinant un épisode « super amusant » dans lequel son personnage Jay est possédé par Hetty (Rebecca Wisocky), fantôme de la maison victorienne tendue. Dans une exclusivité avec PopCulture.com avant l’épisode de jeudi soir diffusé à 21 h HE et diffusé exclusivement sur Paramount +, Ambudkar révèle qu’il était extrêmement motivé par l’opportunité de canaliser sa co-star.

« J’étais vraiment excité d’avoir la chance de faire quelque chose de loufoque, d’un peu bizarre. Je veux dire, ça doit être fondé lorsque vous usurpez l’identité de quelqu’un. Il doit y avoir une part de vérité », a déclaré Ambudkar à PopCulture. « Mais comme Rebecca – Rebecca a créé un personnage si dynamique, distinct et très clair avec Hetty. Elle a une voix très certaine. Elle a un certain équilibre. Ses yeux sont tellement. Et Rebecca, du point de vue de l’artisanat, a fait beaucoup de le travail déjà. N’est-ce pas ? Elle a fait le gros du gros du travail. Toutes les grandes imitations, vous devez avoir des sources très solides. Et bravo à Rebecca d’avoir créé cela pour moi. «

Taquinant sur la façon dont le public peut s’attendre à « de la romance et de l’action, à parler, à écouter et à regarder », Ambudkar partage le 10e épisode marquant de la série, son personnage Jay entreprendra un projet de rénovation domiciliaire avec des résultats malheureux. « Il essaie de changer une ampoule et ça ne se passe pas bien pour lui et Hetty se trouve juste derrière lui pendant qu’il est électrocuté », dit-il à propos de son personnage qui n’est pas très bricoleur à la maison. « La prochaine chose que vous savez, Hetty a sauté dans le corps de Jay et maintenant ils occupent tous les deux le même espace, ce qui serait bien si Jay et Sam ne faisaient pas de leur mieux pour sécuriser le compte d’un mariage qui essaie de venir à le manoir et ils essaient de préparer ce festin et d’impressionner vraiment cet organisateur de mariage, ce qui est très difficile à faire quand vous avez un fantôme de 200 ans, en particulier Hetty, voyageant dans votre corps. «

(Photo : CBS Studios / CBS)

Ajoutant à quel point les événements se résument à un « peu d’obstacle » pour le couple, Ambudkar dit que c’est une formule pour « des situations vraiment amusantes » qui se produisent dans l’épisode. « Nous nous sommes beaucoup amusés à tourner ça, cet épisode », a-t-il déclaré. Une grande partie des manières de l’interprète et de l’acteur aux multiples talents est venue de l’étude de Hetty de Wisocky, qui est un personnage très distinct et approprié avec un dynamisme unique. « Hetty a cette huée, n’est-ce pas? Hetty a ce ‘hoo, hoo.’ Et une fois que vous avez compris cela, comme « hoo, hoo » – une fois que vous avez compris la musique de sa voix, le reste devient facile. Vous devez prétendre que vous portez un corset depuis environ 250 ans. C’est aussi la clé en jouant à Hetty. Mais c’était à peu près tout. Tenez-vous droit et ‘Ooh’, et faites la huée, et vous êtes prêt à partir. «

L’une des scènes que les fans apprécieront le plus est présentée dans le teaser de cette semaine, mettant en évidence Hetty embrassant de la nourriture plus de deux siècles plus tard à travers le corps de Jay. C’était un moment pour Ambudkar qui, selon lui, a été très amusant, mais a eu quelques conséquences mineures. « Mec, j’ai mangé tellement de bonbons ce jour-là et c’était incroyable. Je suis rentré chez moi avec les poches pleines de bonbons », a-t-il déclaré. « Je lançais Sour Patch Kids. J’avais des Twizzlers. Ooh, c’était une journée magique. J’ai un peu la dent sucrée. Et puis qui n’aime pas un Cheeto. Alors j’étais bon. Je suis rentré à la maison. malade. Je ne vais pas mentir. Un peu bouleversé, mais ça en vaut vraiment la peine. «

L’épisode étant tout aussi amusant pour les fans jeudi soir, Ambudkar dit que toute l’expérience pour Jay recevant le traitement immersif Woodstone le poussera à être un peu plus prudent lors des projets de rénovation domiciliaire. « Je pense qu’il va être beaucoup plus méfiant quand il changera les ampoules de sa maison. Tu sais, comme, regarde mec, c’est un gars qu’il aime beaucoup sa femme. Il doit aussi porter un maillot de bain sous la douche parce qu’il n’est pas sûr qu’il y ait des fantômes là-dedans. Il doit préparer de nombreux types de nourriture pour le petit-déjeuner afin que les personnes qu’il ne peut pas voir puissent sentir ladite nourriture. Il doit faire attention, en gros à tout moment. «

(Photo : CBS Studios / CBS)

Il poursuit en expliquant comment « la possession de l’un des fantômes va le mettre encore plus en état d’alerte » à la suite des événements avec Hetty. » Heureusement pour [Jay] et heureusement pour les téléspectateurs, c’est qu’il aime tellement Sam et qu’il veut juste être là pour sa femme », a-t-il ajouté. « Donc, ce gars est juste, il est juste là, c’est un tour ou il meurt. Il me dit : ‘Tu vois des fantômes ? Frais.’ Comme, ‘Nous devons enterrer un Viking. Frais.’ Genre, quoi que ce soit bébé, on s’en sortira. C’est le slogan de Jay – c’est essentiellement comme, quoi que ce soit. On s’en sortira. »

Ghosts est diffusé les jeudis à 21 h HE sur CBS et est disponible en streaming sur Paramount +. Ceux qui souhaitent voir tout ce que Paramount + a à partager avec le public peuvent cliquer ici pour une offre de streaming gratuite.