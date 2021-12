Utkarsh Ambudkar, star de «Ghosts», taquine une «plongée profonde» pour le reste de la saison 1 en 2022 (exclusif)

Alors que les étudiants de première année frappent la sitcom Ghosts diffuse sa finale d’automne ce soir à 21 h HE sur CBS avec un épisode éclatant de rire dans lequel Jay est possédé par le fantôme de la maison victorienne Hetty (Rebecca Wisocky), l’acteur et interprète aux multiples talents Utkarsh Ambudkar taquine PopCulture. com que le reste de la saison 1 comprendra une « plongée profonde » sur tous nos fantômes de maison préférés.

« Les gens vont se dire des mots et ils vont avoir des sentiments à propos de ces mots et ils vont dire des mots et vous allez vous dire » Whoa « . Et puis vous allez être comme, ‘Ha ha ha’, et parfois vous pourriez être comme, ‘Awww' », a-t-il dit, désignant une larme imaginaire tombant sur son visage. « Mais nous avons de grandes stars invitées. Nous avons Rachel Harris de Lucifer qui vient jouer la mère de Samantha. »

Dans l’épisode « Sam’s Mom » ​​diffusé le 6 janvier 2022, Ambudkar révèle que le couple doit sortir de la maison pour la première fois cette saison et se rendre dans un restaurant où sa mère est décédée. Pour tenter de voir si le fantôme de sa mère est toujours là, Ambudkar dit que ce sera un épisode émotionnel. » Sam [played by Rose McIver] a des choses qu’elle doit éclaircir et nous allons donc hors site et nous partons dans cette aventure », a-t-il déclaré. « Les deux ont une si bonne chimie. Ils sont si bien ensemble. »

(Photo : CBS Studios / CBS)

Mais ce n’est pas du tout, selon Ambudkar. « Nous avons beaucoup de mastodontes de la comédie qui entrent en jeu, des fantômes que nous n’avons pas rencontrés et des humains que nous n’avons pas encore rencontrés », a-t-il déclaré. « Nous en apprenons plus sur le Devon [Long’s] personnage [Thorfinn] et d’où il vient. Nous en apprenons beaucoup sur le personnage d’Asher, Trevor. Hetty rencontre quelqu’un d’important de son passé. » De plus, Ambudkar taquine comment Sasappis de Roman Zaragoza a une « grande histoire » à venir. « Nous examinons en profondeur tous les fantômes et vous savez, Sam et Jay – nous sommes un peu dans au milieu de celui-ci. Juste une sorte de jonglerie, faisant de notre mieux pour suivre tous ces esprits qui nous entourent. »

Avec PopCulture affirmant qu’une situation de type Freaky Friday entre Sam et Jay serait une prémisse amusante pour un épisode avec l’aide des pouvoirs de foudre de Thorfinn, Ambudkar est prêt à tout en ce qui concerne la sitcom créée par Joe Port et Joe Wiseman. « Toute opportunité en tant qu’acteur de s’engager et de travailler avec l’ensemble sur ce spectacle, ce que je n’ai pas vraiment à faire, je ne peux pas le faire serait la bienvenue. J’adorerais travailler avec – je Je veux dire, techniquement, je travaille avec eux. Je les ignore activement à chaque fois que je suis sur le plateau avec eux », a-t-il déclaré. « C’est amusant. Vous savez, c’est super amusant. Je pense que ce serait amusant. Peut-être que Rose et moi pourrions changer de place pendant une journée. Ce serait vraiment amusant. Toute opportunité de travailler avec les acteurs serait énorme. »

Ajoutant à quel point lui et McIver sont « constamment impressionnés » par ce que font leurs co-stars, il dit que c’est « tellement amusant » d’être avec Wisocky, Long, Saragosse, Richie Moriarty, Asher Grodman, Danielle Pinnock, Sheila Carrasco et Brandon Scott Jones. « Ils sont tellement drôles. Ils sont tellement bons. C’est formidable de travailler avec eux », a-t-il déclaré, ajoutant plus tard à quel point l’ambiance entre tout le monde sur le plateau était « si amusante, libre et familiale ».

Ghosts est diffusé le jeudi soir à 21 h HE sur CBS et sera disponible en streaming en direct et à la demande sur Paramount +.