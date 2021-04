UTME Stock: 17 choses à savoir sur UTime de jeu mobile à bas prix en tant que partages montent en flèche

UTime (NASDAQ:UTME) est à la hausse mercredi alors que les investisseurs s’intéressent à la société à la suite de sa récente introduction en bourse (IPO).

Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir sur les actions UTME.

UTime est une société mobile chinoise spécialisée dans le développement et la fabrication de téléphones, d’accessoires et d’autres produits connexes. Contrairement à la plupart des entreprises mobiles, UTME ne vise pas les gros dépensiers. Au lieu de cela, la société vise les clients à petit budget dans les marchés établis et émergents. Cela lui permet de créer des appareils et des produits rentables. UTime vient de lancer son introduction en bourse mardi. Cela a vu la société offrir jusqu’à 3,75 millions d’actions UTME au prix de 4 $ chacune. Cela a permis à l’entreprise de gagner 15 millions de dollars en produit brut de l’introduction en bourse. L’introduction en bourse se clôturera jeudi.

Boustead Securities est le principal souscripteur de l’introduction en bourse d’UTime.

Brilliant Norton Securities Company Limited et Fosun Hani Securities Limited agissent à titre de co-souscripteurs pour l’offre. UTime souhaite utiliser les fonds issus de son introduction en bourse pour développer ses activités. Cela comprend la croissance de sa succursale américaine et la mise à niveau de ses offres. L’accent mis par la société sur les téléphones bon marché signifie qu’elle n’en a pas encore offrant la 4G aux clients. UTME espère résoudre ce problème avec le développement supplémentaire que les fonds de l’offre permettront. L’un de ses plans les plus intéressants est celui des lunettes Bluetooth. L’idée d’une entreprise à petit budget offrant des lunettes Bluetooth alors que de nombreuses grandes entreprises ne sont pas encore entrées dans l’espace est étrange. On ne sait pas non plus à quel point ces lunettes pourraient rivaliser avec les offres possibles de concurrents plus grands tels que Pomme (NASDAQ:AAPL) ou Alphabet (NASDAQ:GOOGL,GOOG).

L’action UTME était en hausse de 113,4% mercredi après-midi.

UTime rejoint une liste croissante d’entreprises qui voient leurs actions monter en flèche mercredi.

Les entreprises de plusieurs secteurs et marchés sont en mouvement alors que le marché boursier reste occupé. Parmi ceux-ci sont Canoo (NASDAQ:GOEV), Technologie énergétique CBAK (NASDAQ:CBAT), et Carnaval (NYSE:CCL). Les investisseurs peuvent consulter le contenu suivant d’InvestorPlace.com pour voir pourquoi les actions de ces actions sont à la hausse aujourd’hui.

