Utopia lance un Stablecoin entièrement anonyme et soutenu par DAI

Utopia, un écosystème décentralisé fondé en 2013 et lancé en 2019 qui donne accès à des communications et à des finances sécurisées et résistantes à la surveillance, a lancé le Utopia USD stablecoin appelé UUSD.

Le stablecoin UUSD est construit sur la Blockchain Utopia « pair à pair sans serveur » qui alimente actuellement le kit tout-en-un pour la messagerie instantanée sécurisée, les communications vocales et électroniques cryptées, la navigation Web privée disponible pour Windows, MacOS et Linux.

Plus de détails sur Utopia et son stablecoin natif

Utopia USD en tant que devise native d’Utopia Crypton propose des transactions anonymes par défaut et ne révèle aucune information d’identification à sa blockchain, ce qui rend son historique totalement introuvable. Chaque transaction est entièrement privée et ne laisse absolument aucune métadonnée visible au public.

Quelques avantages

Aucune autre crypto-monnaie n’offre actuellement de transactions introuvables. D’autres concurrents s’appuient sur l’obscurcissement plutôt que sur l’anonymisation et sont vulnérables aux outils de suivi comme CipherTrace.

Utopia USD est conçu pour maintenir une parité 1: 1 avec le dollar américain. Utopia USD est un moyen de paiement anonyme, sécurisé, instantané et liquide. Sa valeur est soutenue par la garantie de la crypto-monnaie DAI qui peut être vue publiquement dans un cold wallet (cole wallet) et qui équivaut à l’offre totale de l’UUSD. L’offre initiale est de 1 000 000 $ US soutenue par 1 000 000 DAI situés dans le portefeuille Ethereum.

Le prix du DAI est indexé sur le dollar américain et est garanti par une combinaison d’autres crypto-monnaies qui sont déposées dans les coffres des contrats intelligents chaque fois que de nouveaux DAI sont créés.

Liquidité

La liquidité de l’Utopia USD est prise en charge par des algorithmes de tenue de marché sur diverses bourses, y compris Crypton Exchange. La conversion est possible à un taux de change proche de zéro. Crypton Exchange est un échange de crypto-monnaie intégré avec des dépôts et des retraits instantanés. L’échange est également disponible en utilisant le réseau sécurisé interne par domaine CRP et connu pour n’avoir aucune limite de fonctionnement.

Le système de blockchain le plus avancé d’Utopia offre des fonctionnalités supplémentaires uniques au marché des crypto-monnaies:

Transactions anonymes par défaut Transactions instantanées (moins de 3 secondes pour confirmer) Transactions environ 30 fois moins chères qu’Ethereum Absence de possibilité de congestion du réseau par conception Pas de KYC et pas de limites de transaction au sein de l’écosystème Les cartes crypto permettent des paiements et reçoivent des fonds sans avoir besoin de utiliser la génération de portefeuille et l’échange de codes de réduction qui permettent les transferts d’argent hors ligne et papier Interface utilisateur graphique de bureau et logiciel de console, API et outils intégrés pour les commerçantsUtopia a aussi des atouts dans son écosystème au-delà de la Blockchain

En plus des paiements cryptographiques, d’autres composants de l’écosystème Utopia incluent une forme décentralisée de DNS (enregistrement de domaine), des jeux multijoueurs, le réseau sécurisé alternatif Tor et le navigateur Idyll conçu pour parcourir les sites profonds hébergés dans l’écosystème Utopia.

La blockchain Utopia est basée sur les algorithmes Proof-of-Stake et Proof-of-Resources. Les nœuds complets sont situés dans le monde entier et participent au routage et à la validation des paquets, recevant une récompense toutes les 15 minutes (temps de génération de bloc) en fournissant une connectivité Internet, de la RAM et des ressources CPU.

Comment est la sécurité de cette plateforme ?

La confidentialité de chaque utilisateur de l’écosystème est protégée à l’aide d’un moteur de routage multi-liens dynamique avec protection contre les attaques MITM (man-in-the-middle). Les algorithmes Curve25519, XSalsa20 et Poly1305 sont utilisés pour chiffrer, signer et authentifier les paquets, les objets et les connexions d’égal à égal.

L’application de bureau Utopia est disponible pour Windows, MacOS et Linux et traduite en 29 langues. Utopia prend la sécurité de son écosystème très au sérieux et propose un programme de bug bounty depuis son lancement en 2019. L’écosystème a été développé par un groupe de passionnés de technologie de réseau au cours des 8 dernières années. Pour éliminer tout impact sur le projet, les développeurs d’Utopia resteront toujours anonymes.

Le lancement d’Utopia USD sera soutenu par un largage massif et diverses campagnes marketing en août 2021.

