Utopia : le concert live streaming de Romeo Santos – El Sol de México

Vingt-deux chansons, neuf duos avec les plus grands interprètes de bachateros et l’exploit de réunir 80 mille personnes au MetLife Stadium du New Jersey, dans la nuit de ce vendredi 25 juin, ont marqué le retour de Romeo Santos sur scène avec son spectacle Utopia, qui comportait une clôture avec Henry, Max et Lenny, membres du groupe Aventura, anciens partenaires du chanteur, qui ont interprété le classique Inmortal.

“C’est une nuit d’hommage à la bachata, notre beau genre, c’est une nuit spéciale où nous rendons hommage à toutes ces légendes. À ce moment précis, je veux qu’un cri se fasse entendre en République dominicaine », explique Roméo Santos, qui tout au long du concert d’une heure et 55 minutes, a choisi à différents intervalles du spectacle trois changements de vêtements pour se présenter à son public.

Romeo Santos après une décennie en tant que soliste, a toujours maintenu l’excitation et l’énergie des personnes présentes vers le haut, les qualifiant même d’ivrognes et d’ivrognes – ses disciples – qui ne devraient pas conduire leur voiture en état d’ébriété en sortant du stade. Cependant, il s’est également fait plaisir et a porté un toast au public du Metlife Stadium : “Je pense que je le mérite fièrement d’être latino, fièrement d’être un bachatero et fièrement d’être dominicain.”

Et il continue d’exprimer dans sa conversation avec le public ses sentiments devant les milliers de followers :

“Je veux vous dire que pour moi c’est une fierté de pouvoir dire que j’ai rempli la bachata de MetLife en chantant. Merci du fond du cœur. A tous les hommes Roméo qui se battent pour moi dans les salons de coiffure, dans les salons, dans tous les ateliers qui disent “Roméo est le meilleur. “À tous ces roméos qui m’aiment, qui m’adorent. Avec tout mon amour pour vous. Soyez toujours fier d’être latino, toujours, soyez toujours fier d’être dominicain. Mon peuple je Je vous aime, je vous adore. Vive ma République Dominicaine. Bonne nuit, bonne nuit, les Dominicains ! ».

Et à la fin du spectacle pour recevoir ses frères de l’autre groupe Aventura, il demande :

“Pour nous, c’est une grande fierté que ce soir représente notre drapeau de la République dominicaine dans le monde. J’ai besoin qu’en ce moment, tous ceux qui sont présents, ces 80 000 personnes, je veux qu’ils sortent leurs téléphones portables et éclairent à tous les Latinos présents ce soir. Comme c’est beau… Henry, Max El Trueno, Lenny – il les mentionne et ils apparaissent sur scène, “et immédiatement ils ont chanté et interprété la chanson Immortal.

El Rey de la Bachata, dont le documentaire a également été diffusé au format film après le concert Utopia, mentionne également tous les pays latins :

“Venezuela Costa Rica, Equateur, Chili, Bolivie, Mexique, Colombie, Cuba, Porto Rico, République Dominicaine. Où sont mes Latinos ce soir, où sont mes Roméistes ce soir, mais plus important que les Roméistes, ceux qui étaient à nos débuts où il y a les aventuriers », pour laisser place au thème Obsession.

D’autres chansons que Romeo Santos a interprétées seul, combinant des strophes en anglais, étaient Ileso avec lequel il a ouvert la nuit explosive et en même temps romantique, aussi La Diabla, Amigo, Eres mía, Imitadora, Perjurio et Llevame avec vous.