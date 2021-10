Utopia Music acquiert Musimap, un classificateur musical soutenu par Quincy Jones

Utopia Music, basée en Suisse, qui surveille les pièces musicales mondiales, a officiellement acquis Musimap, une société d’analyse et de classification musicale basée sur l’IA et soutenue par Quincy Jones.

Utopia Music, cinq ans, qui a l’intention de construire « l’infrastructure de nouvelle génération qui fera progresser les droits des créateurs et ouvrira de nouvelles opportunités pour le secteur des enregistrements », a dévoilé le rachat via un communiqué officiel qui a été envoyé par courrier électronique à DMN.

Les cadres supérieurs restent discrets sur les spécificités financières de l’acquisition, mais Musimap a été fondée en 2015 et compte actuellement une équipe de 17 personnes. De plus, le cycle de financement qui a attiré la participation de Quincy Jones est arrivé en octobre 2020 et a totalisé 700 000 € (812 078 $ au taux de change actuel), par Crunchbase.

Après l’achat, la propre équipe d’Utopia comprendra près de 150 employés, et les dirigeants ont indiqué que l’infrastructure de Musimap « aidera à créer une norme d’excellence pour le balisage et l’enrichissement avancés des métadonnées – en connectant la bonne chanson au bon public au bon moment ».

À cet égard, les « métadonnées émotionnelles uniques » générées par Musimap permettent à des clients comme Universal Music, Warner Music, BMG et Vevo « de rechercher des chansons similaires, de créer automatiquement des listes de lecture basées sur certains genres, ambiances, etc., et de faire correspondre les listes de lecture avec profils de personnalité », selon le communiqué.

En termes de présence internationale d’Utopia Music, la société après avoir absorbé Musimap basé à Liège aura des divisions en Belgique, en Europe centrale et au Canada. De plus, Musimap devrait continuer à fournir des services à ses clients existants susmentionnés tout en s’efforçant de baliser « 80 % du catalogue musical mondial avec des métadonnées enrichies émotionnellement au cours des prochaines années ».

Dans un communiqué, Quincy Jones, 88 ans, a vanté les capacités de Musimap ainsi que sa vision du rôle de la plate-forme dans l’industrie de la musique à l’avenir.

« La technologie de Musimap est l’AVENIR et cela fait sourire mon âme de la voir devenir l’épine dorsale de l’IA d’un autre géant de la technologie. Faire équipe avec Utopia ouvrira sans aucun doute de nouvelles portes pour Musimap et lui permettra de continuer à changer la façon dont nous consommons la musique et à responsabiliser les créateurs, grâce à une meilleure découvrabilité.

« D’après mon profil de personnalité, fourni par MusiMe, je peux dire que cette machine a aiguisé son cerveau gauche !! Des accessoires importants pour l’équipe et j’ai hâte de continuer ensemble dans l’exploration de la musique à travers les émotions », a conclu Jones, qui a également soutenu la plateforme musicale NFT OneOf et la plateforme de billetterie Lyte.

En 2020, Spotify a joué plusieurs fois dans l’espace de l’intelligence artificielle, et les neuf premiers mois de 2021 ont apporté un certain nombre d’autres développements notables concernant le rôle de l’IA dans l’industrie musicale axée sur la technologie. L’agence de BTS a investi 3,6 millions de dollars dans une entreprise « voix AI » en février, par exemple, et Snafu Records, alimenté par l’IA, a levé 6 millions de dollars plus tôt ce mois-ci.