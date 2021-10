Utopia Music acquiert officiellement le fournisseur Artist-Advance Lyric Financial

Membres de l’équipe Utopia Music et Musimap. Crédit photo : Utopia Music

Environ un mois après l’acquisition de la société d’analyse et de classification musicales basée sur l’IA Musimap, le moniteur de lecture de chansons Utopia Music a acheté Lyric Financial, entreprise basée à Nashville.

Utopia Music, cinq ans, a récemment annoncé l’acquisition de Lyric Financial, 14 ans, à ne pas confondre avec le propriétaire de Spirit Music Group, Lyric Capital, qui a lancé un fonds de catalogue de 500 millions de dollars plus tôt ce mois-ci. Lyric Financial, quant à elle, propose « des prêts et des marges de crédit » aux « clients qui gagnent 100 000 $ ou plus par an », selon son profil LinkedIn, ayant financé quelque 22 000 avances (d’une valeur cumulée de 100 millions de dollars) à ce jour, par son site Web.

Utopia Music, basée en Suisse, qui a fait appel à l’ancien directeur d’EMI Paul Stuart pour occuper le poste de directeur juridique fin septembre, a indiqué que le cadre opérationnel de Lyric lui permettra de mener une expansion aux États-Unis et d’élargir son « empreinte industrielle existante ». Et Lyric Financial, pour sa part, est sur le point de s’assurer un «avantage concurrentiel, une force et un positionnement optimisé sur le marché en croissance rapide de la technologie musicale» à la suite de l’accord, ont indiqué les sociétés.

Les parties concernées ont également précisé que Lyric Financial devrait « continuer à servir sa clientèle existante en tant que membre de la famille Utopia » – ou continuer à fonctionner de manière indépendante en tant que division d’Utopia, semble-t-il. Les conditions financières du rachat n’ont pas été révélées publiquement, mais il convient de noter que Lyric Financial a levé 1,8 million de dollars via des tours de table, selon Crunchbase.

S’adressant au dernier achat de son entreprise dans un communiqué, le fondateur et président du conseil d’administration d’Utopia Music, Mattias Hjelmstedt, a déclaré en partie : « Nous dynamisons l’ensemble de l’industrie musicale en créant de nouvelles sources de revenus, en consolidant les données, en réduisant les coûts des services diversifiés et profondément innovants et en supprimant efficacement les obstacles et les obstacles qui ont ralenti l’industrie pendant trop longtemps.

« L’acquisition de Lyric Financial est un élément clé pour aider les créateurs et les artistes à être payés plus rapidement et à permettre à davantage de créateurs et d’artistes de vivre de leur art », a conclu le fondateur de Magine et co-fondateur du groupe Voddler, Hjelmstedt.

Le PDG de Lyric Financial, Eli Ball, a ajouté en partie : « Notre équipe a déjà fait une différence durable pour les créateurs et les interprètes. Pourtant, en nous associant à Utopia, nous renforcerons notre mission d’aider les créateurs et les artistes du monde entier avec des solutions de financement révolutionnaires. La plate-forme Utopia et son atout de données superlatif nous donnent une longueur d’avance sur le peloton. Je ne pourrais pas être plus excité !

Dans d’autres nouvelles d’acquisition, des rapports ont suggéré que 300 Entertainment explore une éventuelle vente de 400 millions de dollars, tandis que Blackstone, en investissant 1 milliard de dollars dans les droits musicaux, a obtenu une participation dans Hipgnosis Song Management.