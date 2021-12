Utopia Music acquiert ROSTR & ForTunes et forme l’unité « Creator Services »

Les membres de l’équipe d’Utopia Music, y compris les employés de la filiale Musimap de l’entreprise. Crédit photo : Utopia Music

Le moniteur de lecture de chansons Utopia Music a officiellement acquis le répertoire de l’industrie musicale ROSTR et la plate-forme d’analyse de données ForTunes, qui feront partie de la nouvelle division « Creator Services » de la société d’achat.

Utopia Music, cinq ans, vient tout juste d’annoncer les achats, qui font suite à son rachat fin septembre de Musimap, soutenu par Quincy Jones, et à son acquisition fin octobre de Lyric Financial, entreprise basée à Nashville.

ROSTR, basé en Californie, a été fondé par les anciens dirigeants de Spotify Mark Williamson (qui est également PDG de ROSTR) et Adam Watson (CTO de ROSTR et co-fondateur de CrowdAlbum). Et selon Utopia Music, l’entité vise à « créer une industrie de la musique plus moderne, connectée et équitable ».

La sortie officielle d’Utopia Music, dont le siège est à Zoug, en Suisse, est relativement peu détaillée sur les ForTunes de Vienne, précisant seulement que l’entreprise « fournit à une nouvelle génération d’artistes, de producteurs, de leur gestion et de leurs labels des données complètes à portée de main ». Le ou les fondateurs de la startup n’ont pas proposé de déclaration pour le document – et, bien sûr, ne sont pas nommés dans le communiqué.

Quoi qu’il en soit, «ForTunes est construit à Vienne par une équipe de 8 passionnés de musique et de technologie», relaie la page LinkedIn de la plateforme vieille de six ans. À l’avenir, ForTunes ainsi que ROSTR continueront de servir les clients existants en tant que divisions indépendantes d’Utopia Music, qui n’a pas révélé publiquement les prix d’achat des sociétés.

Mais la division Creator Services susmentionnée d’Utopia Music, dont l’offre de produits « sera officiellement lancée en 2022 », est sur le point de « fournir une interface commune unique aux auteurs-compositeurs, compositeurs, artistes, interprètes et professionnels pour comprendre leur public et trouver des opportunités de monétisation. pour leurs droits créatifs et autres efforts », selon le texte.

Enfin, en ce qui concerne les détails de l’annonce à multiples facettes, le co-fondateur et PDG de ROSTR, Mark Williamson, devrait commencer en tant que vice-président des services aux créateurs d’Utopia, jouant « un rôle essentiel non seulement pour amener ROSTR dans la famille Utopia, mais aussi pour assurer la continuité croissance de l’unité commerciale des services aux créateurs », selon les parties concernées.

Abordant les acquisitions et la nouvelle division dans un communiqué, le COO d’Utopia Music, Roberto Neri, a souligné sa vision plus large du rôle de l’unité Creator Services dans l’industrie de la musique contemporaine.

« En fournissant aux créateurs les bons outils, les bonnes données et en éliminant les obstacles, nous pouvons les aider à augmenter leurs revenus et à trouver de nouvelles façons de renforcer leur carrière », a déclaré Neri, l’ancien directeur de Downtown Music.

« ROSTR et ForTunes sont deux acteurs clés de l’industrie qui, tout comme Utopia, croient en la transparence et l’équité, et ont la technologie, la vision et la volonté de montrer la voie avec nous. Ces acquisitions ouvrent un tout nouveau chapitre pour Utopia, et nous ne pourrions être plus enthousiastes pour l’avenir », a conclu Neri, membre du conseil d’administration et président de la Music Publishers Association.