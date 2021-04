Utrera accueille Los Barrios dans son fief

13/04/2021 à 19:01 CEST

le Utrera reçoit ce mercredi à 19h00 la visite du Les quartiers dans le Saint Jean Bosco lors de leur deuxième duel dans la deuxième phase de la troisième division.

le Utrera vient au deuxième match avec l’intention d’améliorer leurs chiffres dans le championnat après avoir fait match nul 0-0 contre le Cassé dans son dernier match.

Concernant l’équipe visiteuse, le Les quartiers a été imposé à Pozoblanco 3-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Gomez, Kabore Oui Ussama, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Utrera.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Saint Jean BoscoEn fait, les chiffres montrent trois victoires et deux défaites en faveur de la Utrera. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui ont trois matchs consécutifs en remportant à domicile contre le Les quartiers. La dernière fois qu’ils ont joué au Utrera et le Les quartiers dans ce tournoi, c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé sur un 0-1 en faveur des locaux.

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous voyons que les locaux sont en tête avec un avantage de quatre points par rapport à la Utrera. L’équipe de Jesús Galván est à la deuxième place avec 31 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs sont en troisième position avec 27 points.