Utrera gagne 2-0 contre Los Barrios

14 avr.2021 à 21:04 CEST

le Utrera a gagné 2-0 contre Les quartiers lors du match organisé ce mercredi au Saint Jean Bosco. le Utrera Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Cassé. Concernant l’équipe visiteuse, le Les quartiers Il est venu de battre 3-2 dans son fief à Pozoblanco lors du dernier match organisé. Avec cette défaite, l’équipe Barreño a été placée en troisième position après la fin du duel, tandis que le Utrera est deuxième.

La première partie du match a bien démarré pour l’équipe locale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Ruben Cruz à la 7e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

En deuxième période, le but est venu pour l’équipe Utreran, qui a augmenté sa distance grâce au succès de Jairo Caballero à la minute 70, mettant ainsi fin à la confrontation avec le score de 2-0.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Utrera a donné accès à Propriétaire de ranch, Rober Luna, Morille Oui Fernando pour Lua, Ruben Cruz, Plusco Oui Ortiz, Pendant ce temps, il Les quartiers a donné le feu vert à Yeray, Francesco Contaldo, Regino Oui Arona diawara pour Adri, Kaya, Rivero Oui Kabore.

L’arbitre a sanctionné huit joueurs avec un carton jaune, trois pour les locaux et cinq pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Ortiz, Maqueda Oui Jairo Caballero et par les visiteurs de Alberto Ramos, Kabore, Bouba, Yeray Oui Regino.

Pour le moment, le Utrera il lui reste 34 points et le Les quartiers avec 27 points.

Le lendemain sera confronté à la Utrera avec lui Atlético Antoniano. Pour sa part, Les quartiers sera mesuré par rapport à Cordoue B.

Fiche techniqueUtrera:Ayala, Moisés, Cachana, Alex Del Rio, Ortiz (Fernando, min 90), Trabazo, Jairo Caballero, Lua (Ranchero, min 60), Maqueda, Rubén Cruz (Rober Luna, min 75) et Plusco (Morilla, au minimum 90)Les quartiers:Del Valle, Mamadou, Ussama, Kabore (Arona Diawara, min 74), Adri (Yeray, min 60), Ekedo, Bouba, Alberto Ramos, Rivero (Regino, min 74), Gomez et Kaya (Francesco Contaldo, min 0,74)Stade:Saint Jean BoscoButs:Rubén Cruz (1-0, min.7) et Jairo Caballero (2-0, min.70)