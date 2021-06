Uttar Pradesh DGP Hitesh Chandra Awasthy prend sa retraite; Mukul Goel sera probablement le nouveau DGP

in

Photo : DGP UP HC Awasthy confie à ADG L&O la charge de sa pension de retraite.

Uttar Pradesh DGP Hitesh Chandra Awasthi a pris sa retraite aujourd’hui. L’ADG Law and Order Prashant Kumar a été nommé DGP par intérim jusqu’à ce qu’un remplaçant soit nommé officiellement. Réagissant à sa retraite, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a déclaré qu’il avait servi l’État en tant qu’officier avisé. « Le directeur général de la police, Shri HC Awasthy ji, prend sa retraite aujourd’hui après 36 ans de mandat. Au cours de son long service en tant qu’officier de l’IPS, il a servi le pays et l’État en tant que bon dirigeant et officier avisé », a déclaré le CM. Adityanath a également déclaré qu’il avait joué un rôle important pendant la pandémie de COVID-19.

Awasthy, un officier IPS de 1985, a été nommé DGP UP en mars de l’année dernière.

विभीषिका के बीच श्री एचसी अवस्थी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया की महती निर्वहन किया के लिए गठित टीम-09 महत्वपूर्ण के रूप में भूमिका सराहनीय रही: #UPCM @myogiadityanath जी – CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) 30 juin 2021

D’un autre côté, le nom de l’officier IPS du lot 1987, Mukul Goel, est devenu le favori pour le poste. Goel a rencontré hier le ministre en chef Yogi Adityanath à Lucknow, ce qui a fait bourdonner les rumeurs. Plus tôt hier, la Commission syndicale de la fonction publique a préparé une liste de trois agents pour le poste DGP et l’a envoyée au gouvernement. Il comprenait Nasir Kamal, Mukul Goel et RP Singh.

Nasir Kamal: Le plus haut fonctionnaire de la liste, Nasir Kamal, est un officier IPS de 1986 du cadre de l’UP. Il est actuellement directeur de l’Institut national de criminologie et de médecine légale. Il avait également servi au Bureau de recherche et de développement de la police, au Bureau national des dossiers criminels et à la Force de sécurité des frontières.

Mukul Goel: L’officier IPS du groupe UP 1987, Goel est actuellement ADG, Force de sécurité des frontières. Il avait servi dans la police de l’UP à différents titres. Né à Muzaffarnagar, Goel a obtenu un B.Tech (génie électrique) à l’IIT Delhi. Il a reçu la Médaille de la police pour la bravoure (2003), la Médaille de la police pour services méritoires (2003) et la Médaille du président de la police pour services distingués (2012) pour son service exemplaire. Goel avait servi comme ADG de la loi et de l’ordre pendant le régime du parti Samajwadi.

Rajendra Pal Singh: Il est également un officier IPS du lot 1987 et est un coéquipier de Goel. Singh est actuellement DG, Economic Offence Wing (EOW) dans l’Uttar Pradesh. Né à Shahjahanpur, Singh est titulaire d’une maîtrise en histoire et d’un doctorat.

