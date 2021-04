Uttar Pradesh Gram Panchayat Election 2021 Live: UP Panchayat ElectionPhase 1 Polling Mises à jour en direct, Uttar Pradesh Panchayat Election 2021 Live News

Un nombre sans précédent de 3,33 candidats lakh sont en lice pour les 2,21 sièges lakh qui se présenteront aux urnes de la première phase.

Uttar Pradesh Gram Panchayat Election 2021 Phase 1 Mises à jour en direct du scrutin: Le scrutin est en cours dans l’Uttar Pradesh lors de la première des élections panchayat en quatre phases dans 18 districts. Le vote a commencé à 7 heures et se terminera à 18 heures. Un nombre sans précédent de 3,33 candidats lakh sont en lice pour les 2,21 sièges lakh qui vont aux urnes pour les postes de membres de Zila panchayat (conseil de district), de membres de kshetra (bloc) panchayat, de chefs de village panchayat et de membres de paroisse. Il y a 11 442 candidats pour le poste de membres de Zila panchayat pour 779 quartiers, tandis que pas moins de 81 747 candidats se présentent dans 19 313 quartiers de kshetra panchayats. Pour le gram panchayat, il y a 1 14 142 candidats pour 14 789 postes. Pour les salles de gram panchayat, il y a 1 26 613 candidats pour 1 86 583 sièges. L’élection se déroule sur des bulletins de vote et est considérée comme une demi-finale de l’élection de l’Assemblée de 2022.

Les districts qui vont aux urnes dans la première phase sont Ayodhya, Agra, Kanpur, Ghaziabad, Gorakhpur, Jaunpur, Jhansi, Allahabad, Bareilly, Bhadohi, Mahoba, Rampur, Raebareli, Shravasti, Sant Kabir Nagar, Saharanpur, Hardoi et Hathras. Outre des partis comme le BJP, le BSP, le parti Samajwadi et le Congrès, l’AIMIM, le parti Aam Aadmi et le parti Azad Samaj du chef de l’armée Bhim Chandra Shekhar Aazad font leurs débuts dans l’État.

