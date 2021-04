Uttar Pradesh Gram Panchayat Election 2021 Phase 3 Polls Live: UP Panchayat Election Phase 3 Vote Mises à jour en direct, Phase 3 Vote Pourcentage de Up Panchayat Election Live News

Uttar Pradesh Gram Panchayat Election 2021 Phase 3 Mises à jour en direct du scrutin: Le vote pour la troisième phase des élections panchayat a commencé dans plus de 2,14 lakh sièges dans 20 districts de l’Uttar Pradesh. Plus de 3,52 candidats lakh sont en lice pour les sièges panchayat, block et zila panchayat. Le vote est en cours dans les districts de Shamli, Meerut, Moradabad, Pilibhit, Kasganj, Firozabad, Auraiya, Kanpur Dehat, Jalaun, Hamirpur, Fatehpur, Unnao, Amethi, Barabanki, Balrampur, Siddharthanagar, Deoria, Chandauli, Mirzapur et Ballia.

Pour les postes de 746 membres de zila panchayats, il y a 10 627 candidats dans la mêlée. Pour les 18 530 postes de membres des kshetra panchayats, il y a 89 188 candidats. Pas moins de 1 177,89 candidats se trouvent dans l’arène du scrutin pour 14 397 panchayats de village. Pour 1 80 473 pupilles villageoises de panchayat, 1 34 510 candidats se sont présentés aux urnes.

Lors de la première phase du scrutin qui s’est tenue le 15 avril, un pourcentage moyen de vote de 71 a été enregistré. La deuxième phase des sondages tenue le 19 avril a également vu plus de 71% des sondages.

