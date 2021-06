Uttar Pradesh : huit morts et six blessés dans l’effondrement d’un toit provoqué par l’explosion d’un cylindre à Gonda

Gonda SP Santosh Kumar Mishra a déclaré qu’un local avait appelé le numéro d’urgence 112 à propos de l’explosion d’un cylindre dans la zone du poste de police de Wazirganj.

Au moins huit personnes sont mortes et une demi-douzaine ont été blessées dans l’effondrement d’un toit provoqué par l’explosion d’un cylindre dans le district de Gonda dans l’Uttar Pradesh. Les défunts comprennent trois enfants. L’accident s’est produit lorsqu’un immeuble de deux étages s’est effondré dans le village de Tikri la nuit dernière, laissant plusieurs personnes piégées sous les décombres. Les blessés sont soignés au Centre de santé publique de Nawabganj.

Les habitants ont dirigé la mission initiale de sauvetage et de secours. Gonda SP Santosh Kumar Mishra a déclaré qu’un local avait appelé le numéro d’urgence 112 à propos de l’explosion d’un cylindre dans la zone du poste de police de Wazirganj. L’administration a également lancé une opération de sauvetage et de secours.

Selon la police, 7 des huit personnes décédées ont été identifiées comme étant Shamshad (28), Meraz (11), Nisar (35), Rubina (32), Sarunisha (35), Noori (12) et Shoeb (2).

Le ministre en chef Yogi Adityanath a exprimé son chagrin face à l’incident et a demandé aux responsables d’assurer un traitement approprié aux blessés et de fournir toute l’aide possible aux familles. Selon les rapports, une équipe médico-légale a également été envoyée pour collecter des échantillons sur le site.

