Uttar Pradesh : l’ancien ministre du BJP Atmaram Tomar étranglé à Baghpat, la police enregistre le FIR

L’ancien ministre de l’Uttar Pradesh et chef du BJP, Atmaram Tomar, aurait été assassiné jeudi à son domicile de la ville de Baraut, dans le district de Baghpat. Le dirigeant de 75 ans aurait été étranglé par deux hommes à son domicile. La police de Baghpat a déjà enregistré un FIR et le beau-père du fils aîné d’Atmaram, Satya Pratap, a été réservé.

Satya Pratap a allégué dans le FIR qu’un différend financier entre son père et son beau-père pourrait être à l’origine du meurtre. La police a déclaré que Tomar vivait seul depuis le décès de sa femme. Le fils cadet de Tomar est installé aux États-Unis. La police a récupéré une séquence de vidéosurveillance de la zone qui montrait deux hommes, venus à vélo, entrant dans la maison de Tomar et en ressortant séparément plus tard. Au bout de 45 minutes, un homme s’est enfui à vélo tandis que l’autre a emporté le SUV de Tomar qui y était garé. Le téléphone portable de Tomar a également disparu.

Le FIR dit que Pratap n’a pas pu parler à son père jeudi soir et après. Plus tard, il a envoyé des personnes pour vérifier son père et ils ont trouvé la chambre de son père verrouillée de l’extérieur.

Baghpat SP Neeraj Jadaun a déclaré que la police avait forcé la porte et trouvé le corps de Tomar sur le lit. « Il semble qu’il ait été étranglé à mort avec une serviette. Aucune autre chose n’a été trouvée manquante dans la pièce », a-t-il déclaré.

बडौत क्षेत्र में आत्माराम तोमर की मृत्यु के संबंध में पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा दी गई बाइट । @CMOfficeUP @dgpup @Uppolice @adgzonemeerut @igrangemeerut pic.twitter.com/eWSwGedbpx – Police de Baghpat (@baghpatpolice) 10 septembre 2021

L’incident a remis Bhagpat dans les nouvelles après un an où le meurtre sensationnel de l’ancien président du district du BJP a eu lieu. En août de l’année dernière, l’ex-chef Baghpat du BJP, Sanjay Khokhar, a été assassiné en plein jour alors qu’il se promenait le matin.

