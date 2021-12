Uttar Pradesh : le député Ayodhya du BJP disqualifié pour avoir utilisé une fausse feuille de notation ; condamné à cinq ans de prison

Avant de battre le candidat Bahubali du parti Samajwadi Abhay Singh en 2017 sur un ticket BJP, Tiwari avait perdu deux scrutins en 2007 et en 2012 sur des tickets SP et BSP, respectivement.

Dans l’embarras pour le parti Bharatiya Janata dans l’Uttar Pradesh, le député du parti de la circonscription d’Ayodhya à Gosaiganj Indra Pratap alias Khabbu Tiwari a été disqualifié de l’assemblée de l’État suite à sa condamnation par un tribunal spécial pour avoir utilisé une fausse feuille de notes pour garantir l’admission dans un collège. Tiwari a été condamné à cinq ans de prison. Le verdict a été rendu le 18 octobre par le juge spécial Puja Singh du tribunal du député/MLA d’Ayodhya, après quoi Tiwari a été placé en détention et envoyé en prison. Le tribunal lui a également infligé une amende de 8 000 roupies.

Tiwari a été condamné dans une affaire de 28 ans. Notamment, sa disqualification survient quelques mois seulement avant la fin de son mandat de cinq ans.

Selon une notification publiée par le secrétaire principal de Vidhan Sabha, Pradeep Kumar Dubey, le siège de Gosaiganj sera considéré comme vacant à partir du 18 octobre 2021.

Une affaire a été déposée contre Tiwari en 1992 par Yaduvansh Ram Tripathi, alors directeur du Saket Degree College à Ayodhya au poste de police Ram Janmabhoomi, l’accusant d’avoir utilisé une fausse feuille de notation pour obtenir son admission. Tripathi avait allégué que Tiwari avait été admis en deuxième année du B.Sc après avoir produit une fausse feuille de notes de la première année.

Dans l’affaire de la fausse feuille de notation, l’enquêteur avait déposé l’acte d’accusation en vertu de diverses sections de l’IPC, notamment 419 et 420. La juridiction inférieure avait renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance pour procès en 2018. Au cours de cette audience de 28 ans, le plaignant, le professeur Yaduvansh Ram Tripathi, est également décédé tandis que de nombreux autres témoins sont également décédés. Ensuite, l’accusation avait présenté d’autres témoins dans l’affaire.

Selon Amar Ujala, il y a plus d’une demi-douzaine de cas enregistrés contre Indra Pratap Tiwari alias Khabbu Tiwari. Plusieurs affaires ont été enregistrées contre lui sous diverses sections de l’IPC comme 302, 307,308, 420, 467, 471, 504, 506, 147, 148, 149, 307, 120B etc. Le tribunal avait également condamné Tiwari à cinq ans d’emprisonnement et un amende de Rs 8000 dans une affaire d’enlèvement.

Avant de battre le candidat Bahubali du parti Samajwadi Abhay Singh en 2017 sur un ticket BJP, Tiwari avait perdu deux scrutins en 2007 et en 2012 sur des tickets SP et BSP, respectivement.

