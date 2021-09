Uttar Pradesh : le député CM Keshav Prasad dit que la mafia est derrière les barreaux sous le régime du BJP ; Le parti Samajwadi lui rappelle les affaires pénales auxquelles il a été confronté

Selon l’affidavit électoral de Maurya en 2017, 11 affaires relevant de différentes sections de l’IPC ont été enregistrées contre lui.

Le gouvernement BJP de l’Uttar Pradesh a souvent prétendu avoir assuré un meilleur ordre public en emprisonnant des criminels et des éléments mafieux. Aujourd’hui, le vice-ministre en chef du BJP, Keshav Prasad Maurya, a affirmé que les mafias sont derrière les barreaux dans le cadre du BJP, seulement pour recevoir un rappel laconique du parti Samajwadi au sujet de la multitude d’affaires pénales contre lui qui ont ensuite été retirées.

“Dans notre gouvernement, les hommes de main, les escrocs et le raj mafieux sont derrière les barreaux”, a déclaré Maurya dans un tweet.

Le porte-parole du parti Samajwadi, Rajeev Rai, l’a critiqué, affirmant que si les affaires n’avaient pas été retirées, le tribunal l’aurait également envoyé derrière les barreaux.

« Vous possédiez également ces qualités et vous avez été inculpé en vertu d’articles graves de l’IPC. Si les affaires n’avaient pas été retirées, le tribunal vous aurait également envoyé derrière les barreaux. Osez rouvrir les cas », a déclaré Rai en faisant référence à des dizaines de cas auxquels Maurya était confrontée.

Selon l’affidavit électoral de Maurya en 2017, 11 affaires relevant de différentes sections de l’IPC ont été enregistrées contre lui. Il comprenait des sections comme 302, 120 B, 153 A et plus. On aurait dit que Maurya était un feuilleteur d’histoire qui a commencé sa carrière en tant que Pracharak du Vishwa Hindu Parishad. L’actuel député CM a été confronté à des cas de meurtre, de fraude, de propagation d’émeutes communautaires et de menace contre un représentant du gouvernement. Cependant, il n’a été condamné dans aucun des cas. En février de cette année, le gouvernement de l’Uttar Pradesh avait retiré quatre cas enregistrés contre Maruya, dont celui de meurtre et de fraude. Une affaire enregistrée contre lui en vertu de la loi Gunda a déjà été rejetée par un tribunal. Dans une autre affaire de meurtre, il a été acquitté par un tribunal local.

Maurya fait également face à une affaire de faux degré dans laquelle la Haute Cour d’Allahabad avait réservé son verdict le premier de ce mois.

