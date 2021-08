Uttar Pradesh : l’ex-officier de l’IPS Amitabh Thakur arrêté en lien avec le suicide d’une victime de viol

in

Thakur a pris sa retraite forcée cette année. (Capture d’écran de la vidéo)

L’ancien officier de l’IPS, Amitabh Thakur, qui avait annoncé qu’il se présenterait aux prochaines élections législatives contre le ministre en chef Yogi Adityanath, a été arrêté aujourd’hui en lien avec le suicide d’une victime de viol. Thakur a été arrêté pour avoir prétendument conspiré avec le député du BSP Atul Rai pour diffuser de fausses informations sur les réseaux sociaux concernant une affaire de viol déposée contre le député. La victime s’était immolée devant la Cour suprême la semaine dernière et a récemment succombé à ses blessures.

Une vidéo de son arrestation est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut le voir résister à l’arrestation tout en exigeant une copie du FIR. On peut entendre Thakur dire « Nahi Jaunga » (je n’irai pas) à plusieurs reprises alors que les policiers le forcent à se diriger vers leur véhicule.

La victime avait déposé une plainte pour viol le 1er mai 2019 contre le député Atul Rai, désormais emprisonné. La victime et sa plaignante s’étaient immolées par le feu devant la Cour suprême le 16 août. Le duo avait allégué un complot contre eux-mêmes par la police et les autorités, dont l’IG à la retraite Amitabh Thakur.

Thakur a annoncé aujourd’hui qu’il créerait bientôt un nouveau parti politique. “Après avoir consulté mes partisans et sympathisants, j’ai décidé de créer un nouveau parti politique”, a déclaré Thakur. Il a dit que le nom de son parti sera Adhikar Sena.

Thakur a pris sa retraite forcée cette année. Le gouvernement avait émis une ordonnance de retraite prématurée de Thakur le 23 mars, affirmant qu’il n’avait pas été jugé apte à être retenu pour le reste de son mandat.

Officier des cadres de l’Uttar Pradesh, Thakur devait prendre sa retraite en 2028. En 2017, Thakur avait exhorté le Centre à changer son état de cadre. L’officier a été suspendu le 13 juillet 2015, quelques jours après avoir accusé le patron du Parti Samajwadi, Mulayam Singh Yadav, de l’avoir menacé. Une enquête de vigilance a également été ouverte à son encontre. Cependant, la Chambre de Lucknow du Tribunal administratif central a suspendu sa suspension en avril 2016 et ordonné sa réintégration avec plein salaire avec effet au 11 octobre 2015.

