Uttar Pradesh : une rafle alors qu’un homme tenant un enfant dans les bras est inculpé de lathi à Kanpur ; la police promet d’agir

Après que la vidéo soit devenue virale, provoquant une immense indignation, la police de l’Uttar Pradesh a publié tard dans la nuit une déclaration indiquant qu’une mesure appropriée serait prise contre les coupables.

Lors d’un incident qui a déclenché des protestations de plusieurs côtés, des policiers de Kanpur Dehat, dans l’Uttar Pradesh, ont été vus dans une vidéo chargeant un homme avec des matraques alors qu’il tenait un enfant dans ses bras. La vidéo de l’incident, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, montre des policiers en train de battre l’homme malgré le fait que l’homme plaide que l’enfant pourrait être blessé. Alors que le flic battant l’homme a été identifié comme un inspecteur au poste de police local, un autre policier a également été vu en train d’essayer d’arracher l’enfant à l’homme alors même que l’enfant continuait de pleurer. L’incident a eu lieu hier à l’hôpital du district de la ville d’Akbarpur à Kanpur Dehat.

Le surintendant supplémentaire de la police de Kanpur Dehat, Ghanshyam Chaurasia, a déclaré dans un communiqué que quelques personnes répandaient l’anarchie dans la région en fermant le service de consultation externe de l’hôpital.

« À l’hôpital de district, Rajneesh Shukla, un employé de grade IV, a fermé l’OPD en semant l’anarchie avec 100 à 150 personnes. Ils se sont mal comportés avec les employés et les patients de l’hôpital… Même après que la police ait essayé de le convaincre, il ne l’a pas écouté et a même enfermé l’inspecteur et certains membres du personnel de police dans une pièce… Rajneesh Shukla a même mordu le doigt du SHO en l’attaquant…. La force légère a été utilisée pour éliminer les mécréants », a-t-il déclaré.

#Kanpurdehatpolice थाना अकबरपुर क्षेत्र के जिला अस्पताल में हुई घटना के सम्बंध में घनश्याम चौरसिया अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात द्वारा दी गई pic.twitter.com/uY5X5t4L8D – Police de Kanpur Dehat (@kanpurdehatpol) 9 décembre 2021

Les dirigeants de l’opposition ont critiqué le BJP au pouvoir pour cet incident. « Yogi ji, comment les cris de cet innocent te laissent-ils dormir ? » a déclaré le chef du Congrès BV Srinivas.

जी, मासूम की चीखें

रही है ? pic.twitter.com/nmnC1ko0rr – Srinivas BV (@srinivasiyc) 9 décembre 2021

Le secrétaire national et porte-parole du Parti Samajwadi, Rajeev Rai, a déclaré qu’il s’agissait d’un aperçu de la cruauté du gouvernement Yogi et a exhorté le DGP de l’État à arrêter immédiatement le SHO « s’il reste un peu de honte et d’humanité ».

सरकार की क्रूरता की एक झलक @dgpup @adgzonekanpur @Uppolice थोड़ी सी भी लज्जा मानवता बची हो तो इस जाहिल गुंडा दरोग़ा को pic.twitter.com/JR9xhsXqwB – Rajeev Rai (@RajeevRai) 9 décembre 2021

Même, le député du BJP Pilibhit, Varun Gandhi, a déclaré qu’une loi et un ordre forts sont ceux où il y a peur de la loi, pas de la police. « Une loi et un ordre forts sont ceux où le plus faible des faibles peut obtenir justice. Ce n’est pas que ceux qui demandent justice doivent faire face à cette barbarie à la place de la justice, c’est très douloureux. Une société craintive n’est pas un exemple d’état de droit. La loi et l’ordre forts sont ceux où il y a la peur de la loi, pas de la police », a déclaré Varun Gandhi.

कानून व्यवस्था वो है जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति को न्याय मिल सके। कि न्याय मांगने वालों को न्याय के पर इस बर्बरता का सामना करना पड़े,यह बहुत कष्टदायक है।भयभीत समाज कानून के राज का उदाहरण नहीं है। कानून व्यवस्था वो है जहां कानून का भय हो,पुलिस का नहीं। pic.twitter.com/xoseGpWzZH – Varun Gandhi (@varungandhi80) 10 décembre 2021

Après que la vidéo soit devenue virale, provoquant une immense indignation, la police de l’Uttar Pradesh a publié tard dans la nuit une déclaration indiquant qu’une mesure appropriée serait prise contre les coupables.

देहात में एक बच्चे को गोद में लिए हुए व्यक्ति पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने प्रकरण को @adgzonekanpur को प्रकरण की तत्काल जाँच करवाकर के विरुद्ध गया है। (1/2 ) pic.twitter.com/o4D0VMoHhU – UP POLICE (@Uppolice) 9 décembre 2021

« Une vidéo de lathi de la police chargeant un homme tenant un enfant a été révélée. Une telle conduite de la part du personnel de police malgré les instructions répétées de respecter la dignité de chaque citoyen n’est pas acceptable. Un rapport à première vue de la police du district révèle que certains manifestants avaient verrouillé l’OPD de l’hôpital du district et perturbé ses services. Les policiers ont été attaqués alors qu’ils allaient rétablir l’ordre à la demande du médecin-chef suite à un recours à la force modérée qui ne justifie donc pas l’insensibilité du policier. ADG Zone Kanpur a reçu l’ordre d’enquêter sur l’affaire et de prendre les mesures appropriées contre les policiers coupables », a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.