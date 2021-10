Uttarakhand : 12 randonneurs morts au col de Lamkhaga ; L’armée de l’air indienne poursuit une opération de sauvetage majeure après SOS

Ce col fait partie des cols les plus dangereux qui relient Harsil au Kinnaur de l’Himachal Pradesh. (Image représentative : IE)

Col d’Uttarakhand Lamkhaga : Les opérations de recherche et de sauvetage menées par l’armée de l’air indienne au col de Lamkhaga dans l’Uttarakhand ont permis de récupérer les corps de 12 randonneurs au total. Une équipe de randonneurs avait disparu lundi alors qu’ils se rendaient à Chitkul dans l’Himachal Pradesh via Harsil à Uttarkashi, lorsqu’ils se sont égarés à cause de la neige et du mauvais temps. Les corps ont été récupérés dans une zone qui mène au col de Lamkhaga. Ce col fait partie des cols les plus dangereux qui relient Harsil au Kinnaur de l’Himachal Pradesh.

Samedi, l’agence de presse ANI, le DGP d’Uttarakhand, Ashok Kumar, a déclaré que sur un groupe de 11 randonneurs portés disparus à Harsil, les corps de sept randonneurs ont été retrouvés. En dehors de cela, parmi ce groupe, deux autres randonneurs ont également été secourus et sont actuellement soignés. Malheureusement, les deux randonneurs restants sont toujours portés disparus. Pendant ce temps, sur un deuxième groupe de 11 randonneurs portés disparus près du col de Lamkhaga, les corps de cinq randonneurs ont été retrouvés.

Les opérations de sauvetage par l’Indian Air Force sont en cours depuis trois jours après que l’Air Force a répondu à un appel SOS lancé par les autorités. Pour les opérations, l’Air Force a mis en service deux hélicoptères légers avancés (ALH) qui ont atteint Harsil pour effectuer les opérations.

Trois membres du personnel de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe sont montés à bord de l’ALH pour commencer les opérations de recherche et de sauvetage le 20 octobre et explorer la zone, et le lendemain, le personnel de la Force d’intervention en cas de catastrophe de l’État a effectué des recherches aériennes dans la région et a finalement localisé le deux sites de sauvetage.

Depuis lors, le personnel de secours à bord de l’ALH effectue quotidiennement des recherches et récupère des survivants ou des corps pour s’assurer que toutes les personnes disparues sont retrouvées.

