Uttarakhand : 13 morts, deux secourus dans un accident de la route à Chakrata, CM Dhami exprime son chagrin

Au moins 11 personnes ont été tuées et quatre autres blessées dans un accident de la route qui a eu lieu dimanche sur la route Bulhad-Baila à Chakrata tehsil du district de Dehradun, a rapporté l’agence de presse ANI. Les équipes de la police et de la State Disaster Response Force (SDRF) sont présentes sur place et une opération de sauvetage est en cours.

«Nous avions reçu des informations selon lesquelles le véhicule avait roulé dans une gorge. 13 décès confirmés à ce jour, 2 sauvés. Les équipes sont sur place. Nous mettons à disposition une installation post-mortem sur place. CM a envoyé un message indiquant qu’une indemnisation sera accordée aux blessés et aux parents des personnes décédées », a déclaré le Dr R Rajesh Kumar, DM de Dehradun.

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami a regretté le décès de personnes dans l’accident de la route. Il a également demandé à l’administration du district d’accélérer les opérations de secours et de sauvetage et de fournir une aide médicale immédiate aux blessés.

Selon un communiqué publié par le SDRF, l’incident s’est produit sur la route de Tyudi sous la zone de Chakrata. Le bus utilitaire allait du village de Baila de Bharam Khat à Vikasnagar à Chakrata.

Selon les informations initiales, il semble que le conducteur du bus ait perdu le contrôle et que le véhicule soit tombé dans une gorge de 300 mètres de profondeur sur la route Bulhad-Baila.

