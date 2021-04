Uttarakhand Classe 10, 12 examens 2021: Uttarakhand suit CBSE, annule le lycée, reporte les examens de classe 12

Les gouvernements des États et le conseil d’administration de la CBSE espèrent que la courbe du coronavirus s’aplatira d’ici le mois de juin et seront en mesure de procéder rapidement aux examens de 12e classe pour cette année.

Suite à la décision du Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) et d’autres conseils d’État, le gouvernement de l’Uttarakhand a également décidé d’annuler les examens du conseil de classe Xth pour l’année universitaire en cours. Le ministère de l’Éducation de l’État a également reporté pour l’instant les examens du conseil d’administration de la 12e classe à la suite de l’augmentation du nombre de cas de coronavirus dans l’État et à travers le pays. L’annonce a été faite par le ministre de l’Éducation de l’État, Arvind Pandey, a rapporté l’agence de presse ANI.

Toute la session académique pour les étudiants a été emportée cette année en raison de la propagation du coronavirus à travers le monde. Les écoles du pays ont ouvert leurs portes au cours des derniers mois pour être réintégrées en raison du balayage du coronavirus à travers le pays lors de sa deuxième vague. Après avoir mis fin à des semaines d’incertitude sur le calendrier des examens du conseil, le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a annulé l’examen de 10e classe dans tout le pays et a reporté les examens de 12e classe avec effet immédiat le 14 avril. après l’annonce de la CBSE, de nombreux conseils scolaires de l’État, notamment le Pendjab, l’Haryana, le Gujarat, l’Uttar Pradesh, le Karnataka, l’Himachal Pradesh, le Rajasthan et d’autres, ont reporté les deux examens de 10e et 12e classe ou ont annulé la 10e classe pour l’année scolaire en cours.

La plupart des conseils d'État ont également annoncé que les examens pour les étudiants d'autres classes, à savoir la 1re à la 9e et la 11e, ne seront pas organisés cette année et tous les étudiants seront promus en masse au niveau suivant. Le principal obstacle pour les conseils d'éducation sera de passer l'examen du conseil de la 12e classe, car les notes de l'examen de la 12e classe deviennent un facteur décisif dans la sélection d'un certain nombre de collèges et d'examens d'entrée comme IIT JEE, les admissions à l'Université de Delhi et de nombreux processus de recrutement gouvernementaux.

