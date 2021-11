Uttarakhand : CM Pushkar Singh Dhami annonce l’abrogation de la loi sur la gestion du conseil d’administration de Char Dham Devasthanam

Le gouvernement de l’Uttarakhand avait précédemment constitué un comité de haut niveau pour examiner la loi de 2019 sur la gestion de l’Uttarakhand Char Dham Devasthanam.

Le ministre en chef de l’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, a annoncé aujourd’hui que le gouvernement BJP de l’Uttarakhand a décidé d’abroger la loi sur la gestion du conseil d’administration de Char Dham Devasthanam. « Nous avons examiné les détails du rapport soumis par le panel dirigé par Manohar Kant Dhyani. Après avoir examiné tous les aspects de la question, notre gouvernement a décidé de retirer la loi », a annoncé Dhami, mettant fin aux deux ans de protestation des prêtres. Le gouvernement de l’Uttarakhand avait précédemment constitué un comité de haut niveau pour examiner la loi sur la gestion de l’Uttarakhand Char Dham Devasthanam, 2019. Le comité a soumis son rapport à CM Dhami dimanche.

Le Char Dham Devasthanam Board Act, adopté en 2019 sous le mandat de CM Trivendra Singh Rawat, a placé plus de 50 temples, dont le Char Dham, sous le contrôle du gouvernement de l’État par le biais du Char Dham Devasthanam Board, ce qui a conduit à des allégations de prêtres selon lesquelles le gouvernement empiétait sur leurs droits. L’ancien CM Rawat avait constitué le Conseil de Char Dham Devasthanam le 15 janvier 2020.

Conformément à la loi, le ministre en chef était le président du conseil d’administration tandis que le ministre des affaires religieuses en était le vice-président. Deux députés des circonscriptions de Gangotri et Yamunotri étaient membres ainsi que le secrétaire en chef du conseil d’administration. Un cadre supérieur de l’IAS était le chef de la direction. Le conseil avait le pouvoir d’élaborer des politiques, de prendre des décisions concernant le budget et les dépenses, de donner des instructions pour la garde, la prévention et la gestion des fonds, des valeurs mobilières, des bijoux et des propriétés des temples.

On se souvient que des prêtres avaient empêché l’ancien CM Rawat d’entrer dans les locaux du temple de Kedarnath des semaines avant la visite du Premier ministre Narendra Modi le 5 novembre.

La semaine dernière, l’Akhil Bharatiya Akhara Parishad avait rappelé au gouvernement de l’État sa date limite du 30 novembre tout en menaçant de lancer une manifestation contre le gouvernement de l’Uttarakhand.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.